Пожежу в Соборі Паризької Богоматері загасили, - ОНОВЛЕНО

"Загоряння загашено. Ми продовжимо стежити за рештою осередків і охолоджувати гарячі конструкції, зокрема несучі, щоб горіння не поновилося", - повідомив представник пожежної служби Габріель Плюс, інформує BFMTV.

Він зазначив, що пожежу вдалося повністю загасити, тепер час для експертизи.

Раніше повідомляли, що за 9 годин після початку пожежі її вдалося "взяти під контроль" та частково загасити.

Очільниця міста Анна Ідальго заявила, що в даху собору на місці шпиля тепер дірка, але вівтар зберігся, зазначає BBC.

Оновлення:

Паризький прокурор Ремі Хейц заявив, що у правоохоронців немає свідчень підпалу в Соборі Паризької Богоматері і що вони працюють над припущенням, що пожежа виникла випадково, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прокурор сказав, що розслідування буде "тривалим і складним". Він зазначив, що п'ять слідчих працюють над справою. Він каже, що вони будуть допитувати працівників з п'яти компаній, які були найняті для ремонту на даху собору, який ремонтувався до пожежі. Саме там і спалахнув вогонь.