Пожежу в Соборі Паризької Богоматері загасили, - ОНОВЛЕНО
"Загоряння загашено. Ми продовжимо стежити за рештою осередків і охолоджувати гарячі конструкції, зокрема несучі, щоб горіння не поновилося", - повідомив представник пожежної служби Габріель Плюс, інформує BFMTV.
Він зазначив, що пожежу вдалося повністю загасити, тепер час для експертизи.
Раніше повідомляли, що за 9 годин після початку пожежі її вдалося "взяти під контроль" та частково загасити.
1/2 #Intervention #NotreDame : la structure de la cathédrale est sauvée et les principales œuvres d’art ont été sauvegardées, grâce à l'action combinée des différents services de l'État engagés à nos côtés. pic.twitter.com/0GJZKAdYdM— Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 квітня 2019 р.
Очільниця міста Анна Ідальго заявила, що в даху собору на місці шпиля тепер дірка, але вівтар зберігся, зазначає BBC.
Оновлення:
Паризький прокурор Ремі Хейц заявив, що у правоохоронців немає свідчень підпалу в Соборі Паризької Богоматері і що вони працюють над припущенням, що пожежа виникла випадково, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Прокурор сказав, що розслідування буде "тривалим і складним". Він зазначив, що п'ять слідчих працюють над справою. Він каже, що вони будуть допитувати працівників з п'яти компаній, які були найняті для ремонту на даху собору, який ремонтувався до пожежі. Саме там і спалахнув вогонь.
Нагадаємо, французьким пожежникам вдалося взяти під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка розпочалася у понеділок пізно ввечері.
Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися. З палаючого Собору Паризької Богоматері врятували частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.
Також, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі середньовічний Собор Паризької Богоматері.
Також сім'я французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро на відновлення постраждалої внаслідок пожежі будівлі собору Нотр-Дам де Парі.
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