CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Будинку митрополита на території Національного заповідника "Софія Київська" проходить засідання Священного Синоду Православної церкви України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Православна церква України зібралася на Синод, - ФОТО
"4 березня 2019 р. у Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія триває засідання Священного Синоду Православної Церкви України"
Фото: ПЦУ
"4 березня 2019 р. у Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія триває засідання Священного Синоду Православної Церкви України", - повідомляє ПЦУ на сторінці у Facebook.
Також на сторінці опубліковані фото із засідання Синоду.
Фото:ПЦУ
Фото:ПЦУ
Фото:ПЦУ
Нагадаємо, що предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що не шукав можливості для прямого діалогу с митрополитом Московського патріархату Онуфрієм чи з патріархом Російської православної церкви Кирилом, бо вважає подібні переговори нереальними.
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04 03 2019 13:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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