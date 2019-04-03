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Православна церква України зібралася на Синод, - ФОТО

"4 березня 2019 р. у Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія триває засідання Священного Синоду Православної Церкви України"
У Будинку митрополита на території Національного заповідника "Софія Київська" проходить засідання Священного Синоду Православної церкви України.
Православна церква України зібралася на Синод, - ФОТО Фото: ПЦУ

"4 березня 2019 р. у Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія триває засідання Священного Синоду Православної Церкви України", - повідомляє ПЦУ на сторінці у Facebook.

Також на сторінці опубліковані фото із засідання Синоду.


Фото:ПЦУ


Фото:ПЦУ


Фото:ПЦУ

Нагадаємо, що предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що не шукав можливості для прямого діалогу с митрополитом Московського патріархату Онуфрієм чи з патріархом Російської православної церкви Кирилом, бо вважає подібні переговори нереальними.

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04 03 2019 13:47
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