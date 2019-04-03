Епіфаній прокоментував можливість переговорів з Кирилом і Онуфрієм

"Я вважаю, що вести з ним переговори – нереально. Це людина, яка на 100% віддана інтересам російської церкви і російської держави"

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що не шукав можливості для прямого діалогу с митрополитом Московського патріархату Онуфрієм чи з патріархом Російської православної церкви Кирилом, бо вважає подібні переговори нереальними.

Так, на питання, чи шукав він можливість поговорити з Онуфрієм, Епіфаній відповів, що зараз - ні, зазначається в інтерв'ю "Українській правді".

"Я вважаю, що вести з ним переговори – нереально. Це людина, яка на 100% віддана інтересам російської церкви і російської держави. Тому вести з ним переговори про об'єднання дуже складно", - сказав предстоятель ПЦУ.

за його словами, все почнеться "з низів", оскільки народ має сказати, в якій церкві він хоче бути і поступово це змусить приймати рішення і духовенство.

"Якщо архієреї залишаться без парафій, без духовенства, то він змушений буде приймати рішення і про перехід. Бо починати зараз переговори "з верхів" церкви, то це не матиме результату. Адже ми знаємо настрої і митрополита Онуфрія, і керуючого справами митрополита Антонія. Вони не підуть на жодні переговори. Ми намагались до Собору, але з їхнього боку не було жодного бажання", - зазначив Епіфаній.

"Зараз, якщо говорити про ведення діалогу, то ми – автокефальна Церква, а вони – структура Московського патріархату в Україні. Нам тоді треба, мабуть, говорити про ведення діалогу з РПЦ, а не з її частиною", - додав він.

Разом з тим на питання, чи пробували представники ПЦУ вести діалог з патріархом Кирилом, митрополит відповів, що з цим ще складніше.

"Яким чином вести діалог, якщо ми перебуваємо у стані війни, якщо вони не розмовляють тепер навіть із Вселенським патріархом? А нас вони ж просто не визнають поки", - сказав Епіфаній.

Він додав, що не бажав би наразі спілкуватися з Кирилом, бо це людина, яка благословляє те, що відбувається на Сході України, де гинуть українські воїни.

"А взагалі я б сказав, що він повинен змиритися з тим, що відбувається в Україні. Це уже незворотній процес. Хоче він того чи ні, буде він протидіяти чи ні, але ми досягнемо успіху. Це питання тільки часу. І краще було б це одразу зрозуміти, усвідомити, попросити один в одного прощення, знайти порозуміння між Константинополем і ними, сісти за стіл переговорів і мати уже в Україні єдину Помісну Церкву", - сказав предстоятель.

Епіфаній наголосив, що ставити хронологічні рамки для обєднання не варто і хоч процес може зайняти багато часу, але все буде без кровопролиття.

Нагадаємо, що на автобусному вокзалі анексованого Сімферополя затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента. Його доставили в Центральне відділення поліції. Активіст Щекун зазначив, що Климент сьогодні мав виїхати до російського Ростова-на-Дону на побачення з українським політв'язнем Павлом Грибом.

Також, небезпека переслідування архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента з боку російських силовиків у анексованому Криму зберігається, справу проти нього не закрили.