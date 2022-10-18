ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська компанія Apple представила нове покоління планшетів iPad та iPad Pro. Головною особливістю базової моделі став перероблений дизайн та відмова від роз'єму Lightning.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Представлено нове покоління iPad від Apple: основні характеристики
Фото: РБК-УКРАЇНА
Про це повідомляє Apple .
Apple представила 10 покоління iPad без попередніх анонсів. Нарешті базова версія позбавилася роз'єму Lightning і перейшла на USB-C. Планшет отримав 10,9-дюймовий екран з більш тонкою рамкою.
Також у бюджетній версії більше немає кнопки Home, а сканер відбитків Touch ID вбудовано у кнопку включення. Нові iPad підтримують стандарти бездротового зв'язку Wi-Fi 6 та 5G. Планшет побудований на основі процесора A14 Bionic (як у iPhone 12)
Замовлення в США приймають з сьогоднішнього дня, старт роздрібного продажу - 26 жовтня. Ціни на iPad стартують від 450 доларів (близько 16 500 гривень за курсом Національного банку України).
iPad Pro
Pro-версія стала ще більш потужною, отримавши процесор M2. За заявами виробника, приріст продуктивності, порівняно з попереднім поколінням, становить 15%.
Крім того, Apple обіцяє новий рівень роботи з Apple Pencil при наведенні та надшвидке бездротове підключення, а також покращений дисплей, професійні камери, Face ID, Thunderbolt та аудіосистему з чотирма динаміками.
У продаж надійдуть дві версії з екранами діагоналлю 11 та 12,9 дюйма, пам'яттю від 128 ГБ до 2 ТБ, 20-ватною зарядкою та основною 12-мегапіксельною камерою.
Нагадаємо, що презентований iPhone 14 в новому девайсі від Apple
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18 10 2022 20:55 МЕДІА
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