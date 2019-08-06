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Представники кримських татар вирішили балотуватися в Раду від різних партій

"Присутність кримських татар у декількох партіях, які йдуть в одному напрямку, - це те, що ми сприймаємо, як позитив"
Представники кримських татар вирішили балотуватися у Верховну Раду за списками різних партій.
Представники кримських татар вирішили балотуватися в Раду від різних партій Фото: apostrophe

"Низка проєвропейських, проукраїнських партій вирішили включити у свої виборчі списки представників кримськотатарського народу. Національний лідер Мустафа Джемілєв і я провели консультації з представниками шести партій, частина з яких вже включили представників кримських татар", - розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у відеозверненні.

"Євпропейська солідарність" Петра Порошенка:

Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу

Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу

"Сила і честь" Ігоря Смешка:

Рефат Чубаров, голова Меджлісу

"Українська стратегія" Володимира Гройсмана:

Емине Джапарова, заступник міністра інформаційної політики

"Голос":

Таміла Ташева, правозахисниця, "КримSOS"

Рустем Умеров, бізнесмен, радник Джемілєва

Чубаров повідомив, що з ще однією партією тривають консультації про включення до списків представників кримських татар.

"Присутність кримських татар у декількох партіях, які йдуть в одному напрямку, - це те, що ми сприймаємо, як позитив", - додав він.

Чубаров сказав, що представників кримських татар, які балотуються в Раду, об'єднує одна мета - деоккупація Криму, майбутнє України в Євросоюзі і НАТО, створення кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі незалежної України.

У Верховній Раді VIII скликання є два представники кримських татар - Чубаров і Джемілєв.

Нагадаємо, що парламенські вибори відбудуться 21 липня.

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08 06 2019 22:27
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