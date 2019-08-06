Представники кримських татар вирішили балотуватися в Раду від різних партій
"Низка проєвропейських, проукраїнських партій вирішили включити у свої виборчі списки представників кримськотатарського народу. Національний лідер Мустафа Джемілєв і я провели консультації з представниками шести партій, частина з яких вже включили представників кримських татар", - розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у відеозверненні.
"Євпропейська солідарність" Петра Порошенка:
Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу
Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу
"Сила і честь" Ігоря Смешка:
Рефат Чубаров, голова Меджлісу
"Українська стратегія" Володимира Гройсмана:
Емине Джапарова, заступник міністра інформаційної політики
"Голос":
Таміла Ташева, правозахисниця, "КримSOS"
Рустем Умеров, бізнесмен, радник Джемілєва
Чубаров повідомив, що з ще однією партією тривають консультації про включення до списків представників кримських татар.
"Присутність кримських татар у декількох партіях, які йдуть в одному напрямку, - це те, що ми сприймаємо, як позитив", - додав він.
Чубаров сказав, що представників кримських татар, які балотуються в Раду, об'єднує одна мета - деоккупація Криму, майбутнє України в Євросоюзі і НАТО, створення кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі незалежної України.
У Верховній Раді VIII скликання є два представники кримських татар - Чубаров і Джемілєв.
Нагадаємо, що парламенські вибори відбудуться 21 липня.
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