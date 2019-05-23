Представництво ЄС хоче обмеження функцій Служби безпеки України
Якщо СБУ має намір посилити співпрацю з міжнародними партнерами, дуже важливо підвищити рівень довіри на міжнародному рівні і всередині країни, сказала заступник глави представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн в ході шостої зустрічі парламентсько-громадянської платформи в четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відсутність реформ у відомстві перешкоджає зміцненню довіри і подальшої інтеграції України в західні країни, в зв'язку з чим реформу спецслужби необхідно реалізовувати в найкоротші терміни, зазначила вона.
"Функції СБУ повинні бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом і захистом державної таємниці. У той же час, СБУ повинна позбутися функцій в сфері економічної та організованої злочинності", - сказала заступниця голови представництва ЄС.
Вона висловила надію, що новий президент і майбутній склад Верховної Ради продовжать реформування судового і правоохоронного сектора, яке проводилося в останні роки.
Зокрема, за її словами, необхідно удосконалити систему добору суддів та введення ефективних критеріїв оцінки їх доброчесності.
Крім того, Вайдеманн зазначила, що повноцінне реформування повинно торкнутися і органів прокуратури.
Серед іншого, представниця ЄС в Україні сподівається, що новий президент продовжить слідувати європейської та євроатлантичної інтеграції.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.
Додамо, Володимир Зеленський відповідними указами призначив: Хомчака головою Генштабу ЗСУ, екс-адвоката Коломойського Андрія Богдана - головою Адміністрації Президента та помічником - Сергія Шефіра.
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