Прем'єр розповів, коли карантин можуть посилити по всій Україні
Про це він заявив в інтерв’ю "BBC News Україна", зазначає "Громадське".
За словами Шмигаля, наразі в Україні 50 хворих на 100 тисяч. Після того, як ліміт перевищить 60, потрібно "посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей".
"Ми хочемо зробити все можливе для того, щоб ми не закривали країну... зараз ми розуміємо і аналізуємо, які показники є ключовими - це завантаженість ліжкомісць у лікарнях. Ми не хочемо, щоб вона перетинала позначку у понад 50%", - сказав прем'єр.
Він також додав, що не вважає помилкою послаблення обмежень.
"Ми відповідально ставимось до послаблень. Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання. Щоб не втратити економіку, від чого наслідки та жертви можуть бути більші, ніж при такому рівні захворюваності", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, що Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення COVID-19
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Україні сьогодні святкують День Конституції
- ФОТО Під ОП вимагають легалізувати медичний канабіс
- ВІДЕО Паводок в Чернівцях: рівень води у річці перевищив 6 метрів
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі