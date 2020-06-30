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Прем'єр розповів, коли карантин можуть посилити по всій Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд не хоче вдруге закривати країну на жорсткий карантин
Водночас, якщо кількість хворих буде 60 випадків на 100 тисяч, в Україні можуть посилити обмеження на рівні країни.
Прем Фото: Денис Шмигаль/ з вільних джерел

Про це він заявив в інтерв’ю "BBC News Україна", зазначає "Громадське".

За словами Шмигаля, наразі в Україні 50 хворих на 100 тисяч. Після того, як ліміт перевищить 60, потрібно "посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей".

"Ми хочемо зробити все можливе для того, щоб ми не закривали країну... зараз ми розуміємо і аналізуємо, які показники є ключовими - це завантаженість ліжкомісць у лікарнях. Ми не хочемо, щоб вона перетинала позначку у понад 50%", - сказав прем'єр.

Він також додав, що не вважає помилкою послаблення обмежень.

"Ми відповідально ставимось до послаблень. Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання. Щоб не втратити економіку, від чого наслідки та жертви можуть бути більші, ніж при такому рівні захворюваності", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення COVID-19

 
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30 06 2020 13:33
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