Прем'єр розповів, коли карантин можуть посилити по всій Україні

Водночас, якщо кількість хворих буде 60 випадків на 100 тисяч, в Україні можуть посилити обмеження на рівні країни.

Про це він заявив в інтерв’ю "BBC News Україна", зазначає "Громадське".

За словами Шмигаля, наразі в Україні 50 хворих на 100 тисяч. Після того, як ліміт перевищить 60, потрібно "посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей".

"Ми хочемо зробити все можливе для того, щоб ми не закривали країну... зараз ми розуміємо і аналізуємо, які показники є ключовими - це завантаженість ліжкомісць у лікарнях. Ми не хочемо, щоб вона перетинала позначку у понад 50%", - сказав прем'єр.

Він також додав, що не вважає помилкою послаблення обмежень.

"Ми відповідально ставимось до послаблень. Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання. Щоб не втратити економіку, від чого наслідки та жертви можуть бути більші, ніж при такому рівні захворюваності", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення COVID-19