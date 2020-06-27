Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення COVID-19 МОЗ повідомляє

У цьому списку також опинилися Албанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Північна Македонія, Казахстан, Киргизстан, Косово, Молдова і Швеція.

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