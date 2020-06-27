ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ цьому списку також опинилися Албанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Північна Македонія, Казахстан, Киргизстан, Косово, Молдова і Швеція.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення COVID-19
МОЗ повідомляє
telegram.org/COVID19_Ukraine
Щоб кількість захворювань не сягала критичної позначки, дотримуйтесь рекомендацій МОЗ, стежте за особистою гігієною та не забувайте про те, що карантин досі діє!
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 27 червня в Україні зафіксовано 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав.
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