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Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення COVID-19

МОЗ повідомляє
У цьому списку також опинилися Албанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Північна Македонія, Казахстан, Киргизстан, Косово, Молдова і Швеція.
Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Щоб кількість захворювань не сягала критичної позначки, дотримуйтесь рекомендацій МОЗ, стежте за особистою гігієною та не забувайте про те, що карантин досі діє!

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 27 червня в Україні зафіксовано 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав.

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27 06 2020 14:00
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