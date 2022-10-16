Президент Німеччини назвав війну рф причиною посилення голоду у світі
Про це йдеться у його промові з нагоди відзначення Всесвітнього дня продовольства із посиланням на DW.
"Винна в цьому жорстока, агресивна війна росії проти України. Занадто в багатьох регіонах нашого світу панує голод. Протягом тривалого часу у світі знижувалося число тих, хто голодує. На жаль, біда повернулася з новою силою. Ще ніколи в світі не голодувало стільки людей, скільки зараз", - йдеться у промові Штайнмаєра.
За словами президента, нині у всьому світі 830 мільйонів людей страждають від хронічного недоїдання - на 150 мільйонів більше, ніж лише три роки тому.
"Це сумний рекорд", - констатував Штайнмаєр, зазначивши, що особливо важка ситуація склалася в регіоні Африканського Рогу, де панує" найстрашніша посуха за останні 40 років", і в Пакистані, де мільйони людей страждають від наслідків катастрофічних повеней.
На тлі цього Штайнмаєр закликав німців продовжувати робити пожертви на користь тих, хто голодує, попри стурбованість через зростання цін у своїй власній країні. "Не забуваймо особливо зараз про те, що нас згуртовує - про наше співчуття", - нагадав він.
Раніше повідомлялось, що Німеччина передасть Україні САУ Zuzana.
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