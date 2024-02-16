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ПОЛІТИКА

Президент США розглядає кроки для покарання російського диктатора

16 лютого 2024, 21:10
Президент США розглядає кроки для покарання російського диктатора
Він заявив, що російська влада, ймовірно, збирається розповісти свою власну історію смерті Навального.

Президент США Джо Байден звинуватив президента росії владіміра путіна у смерті Алєксєя Навального, заявивши, що він не здивований, але обурений смертю опозиціонера.

"Ми не знаємо достеменно, що сталося, але немає сумнівів, що смерть Навального стала наслідком того, що зробив путін і його головорізи", — цитує Байдена Reuters.

Він заявив, що російська влада, ймовірно, збирається розповісти свою власну історію смерті Навального.

"Але не робіть помилок. Не помиліться, путін несе відповідальність за смерть Навального", — застеріг американський президент.

Байден додав, що розглядає додаткові кроки для покарання росії після смерті Навального, віддавши належне лідеру російської опозиції за те, що він "хоробро протистояв корупції і насильству путінського уряду".

Президент України Володимир Зеленський, якого новина про смерть політика застала під час робочої поїздки у Німеччину, під час конференції з Олафом Шольцом заявив, що очевидним є те, що за цим стоїть владімір путін. 

Білий дім заявляв, що уточнює деталі смерті Навального в російській виправній колонії на північ від Полярного кола, куди його відправили менше двох місяців тому.  За даними росЗМІ, у  політика нібито відірвався тромб.

У серпні 2023-го Навального засудили до 19 років позбавлення волі. Його визнали винним у «створенні екстремістського співтовариства», «фінансуванні екстремістської діяльності» та інших злочинах.
БайденНавальний

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