Президент США розглядає кроки для покарання російського диктатора
Президент США Джо Байден звинуватив президента росії владіміра путіна у смерті Алєксєя Навального, заявивши, що він не здивований, але обурений смертю опозиціонера.
"Ми не знаємо достеменно, що сталося, але немає сумнівів, що смерть Навального стала наслідком того, що зробив путін і його головорізи", — цитує Байдена Reuters.
Він заявив, що російська влада, ймовірно, збирається розповісти свою власну історію смерті Навального.
"Але не робіть помилок. Не помиліться, путін несе відповідальність за смерть Навального", — застеріг американський президент.
Байден додав, що розглядає додаткові кроки для покарання росії після смерті Навального, віддавши належне лідеру російської опозиції за те, що він "хоробро протистояв корупції і насильству путінського уряду".
Президент України Володимир Зеленський, якого новина про смерть політика застала під час робочої поїздки у Німеччину, під час конференції з Олафом Шольцом заявив, що очевидним є те, що за цим стоїть владімір путін.
Білий дім заявляв, що уточнює деталі смерті Навального в російській виправній колонії на північ від Полярного кола, куди його відправили менше двох місяців тому. За даними росЗМІ, у політика нібито відірвався тромб.У серпні 2023-го Навального засудили до 19 років позбавлення волі. Його визнали винним у «створенні екстремістського співтовариства», «фінансуванні екстремістської діяльності» та інших злочинах.