Президент Зеленський розгляне пропозицію про легалізацію порно

Петиція про легалізацію еротики та порно на території України набрала необхідні 25 тисяч підписів, щоб її розглянув президент.

Станом на 11:30 петицію підписали 25 028 українців.

Автор петиції Тарас Сіромський аргументував легалізацію порно та еротики тим, що заборона законом шкодить економіці і правам людини.

"Більшість розвинених держав не мають заборон на порнографічну діяльність. В Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженням, що він порушує свободу слова. Крім того, даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно — може виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам", - йдеться у петиції.

Автор зауважує, що українське законодавство у цій сфері недосконале і має багато прогалин, що "дає простір для його трактування" у судах.

Зокрема законодавство погано пояснює, де еротика у мистецтві, а де еротика як порно. Автор вважає, що заборона порнографії розвиває корупцію, оскільки "навіть юристи говорять, що від того, чи дати хабара, залежить, як правоохоронна система трактуватиме законодавство".

"Зараз, коли багато людей втратили роботу і це ідеальний шанс принести гроші в українські бюджети, коли для багатьох - це єдиний спосіб спілкування з протилежною статтю через особливості зі здоровʼям чи місця перебування, коли такі закони суперечать свободі і цінностям ЛГБТ спільнот, коли навіть зараз в інтернеті існують еротичні спільноти від українок для підтримки українських солдат на фронті. Виходить, що ці дівчата, всі OnlyFans і вебкам моделі, які пожертвували гроші на ЗСУ автоматично попадають під кримінальну відповідальність. Тому зараз це дуже важливо зняти заборони на еротику та порно і легалізувати їх в Україні", - зазначається у петиції.

Тепер петиція очікує на розгляд президента.