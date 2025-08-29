Прем'єрка Італії обурена появою її фото на порносайті: вимагає суворого покарання винних

Поліція відкрила розслідування після скарг політикинь із Демократичної партії.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що шокована і обурена тим, що її світлини, а також фото інших відомих жінок, без їхньої згоди опинилися на порнографічному сайті. Вона закликала правоохоронців швидко встановити винних і покарати їх "з максимальною суворістю".

Як повідомляє The Guardian, на платформі Phica з понад 700 тисячами підписників розміщували змінені зображення, взяті з соцмереж та відкритих джерел. Жінок штучно зображували у сексуальних позах, додаючи вульгарні та сексистські підписи.

Серед постраждалих – сестра Мелоні Аріанна та лідерка італійської опозиції Еллі Шляйн. Окремо для таких фото існувала "VIP-секція".

Поліція відкрила розслідування після скарг політикинь із Демократичної партії. У четвер адміністратори закрили сайт, звинувативши користувачів у «неправильному використанні платформи».

"Прикро, що у 2025 році досі є ті, хто вважає нормальним зневажати гідність жінки та принижувати її, ховаючись за анонімністю або клавіатурою", – наголосила Мелоні, додавши, що підтримує всіх постраждалих і вимагає жорсткого покарання для винних.