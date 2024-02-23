В другу річницю повномасштабної війни росії в Україні до Києва приїдуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

Вони висловлять свою підтримку, передає Інтерфакс.

Про це агентству повідомили дипломатичні джерела.

"Урсула фон дер Ляєн і Александер де Кроо прибудуть у суботу до Києва, щоб іще раз підтвердити незмінну підтримку Європейського Союзу Україні, яка другий рік відбиває російську агресію", - сказав співрозмовник агентства.

Як відомо, фон дер Ляєн і де Кроо в п'ятницю перебувають з візитом у Варшаві.