Фон дер Ляєн не планує йти на третій термін на чолі Єврокомісії

Договори ЄС обмежують двома термінами посаду президента Європейської ради, але такого обмеження для президента Єврокомісії немає.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не планує балотуватися на третій термін після завершення нинішнього мандата у 2029 році.

Про це пише Politico з посиланням на двох високопосадовців ЄС, яких поінформували про приватну вечерю за участю керівника кабінету фон дер Ляєн Бйорна Зайберта.

За словами співрозмовників видання, під час зустрічі Зайберт намагався заспокоїти високопосадовців Єврокомісії через занепокоєння навколо запланованої реорганізації департаментів. Частина чиновників вважає, що вона може посилити централізацію влади в руках керівництва Комісії. Зайберт, за даними Politico, кілька разів заявив, що фон дер Ляєн не збирається йти на третій термін. Так він відповів на закиди, що реформа може бути частиною ширшого плану з концентрації влади перед можливим новим мандатом.