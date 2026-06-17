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Фон дер Ляєн не планує йти на третій термін на чолі Єврокомісії

17 червня 2026, 14:55
Фон дер Ляєн не планує йти на третій термін на чолі Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Договори ЄС обмежують двома термінами посаду президента Європейської ради, але такого обмеження для президента Єврокомісії немає.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не планує балотуватися на третій термін після завершення нинішнього мандата у 2029 році.
 
Про це пише Politico з посиланням на двох високопосадовців ЄС, яких поінформували про приватну вечерю за участю керівника кабінету фон дер Ляєн Бйорна Зайберта.
 
За словами співрозмовників видання, під час зустрічі Зайберт намагався заспокоїти високопосадовців Єврокомісії через занепокоєння навколо запланованої реорганізації департаментів. Частина чиновників вважає, що вона може посилити централізацію влади в руках керівництва Комісії. Зайберт, за даними Politico, кілька разів заявив, що фон дер Ляєн не збирається йти на третій термін. Так він відповів на закиди, що реформа може бути частиною ширшого плану з концентрації влади перед можливим новим мандатом.
 
У Єврокомісії, коментуючи можливість третього терміну, заявили, що фон дер Ляєн "повністю зосереджена на поточному мандаті та ключових викликах, які сьогодні стоять перед Європою", зокрема на саміті G7 і засіданні Європейської ради цього тижня. Там додали, що "простір для роздумів про 2029 рік буде пізніше". Politico зазначає, що договори ЄС обмежують двома термінами посаду президента Європейської ради, але такого обмеження для президента Єврокомісії немає. Дотепер три мандати поспіль очолював Єврокомісію лише Жак Делор.
 
Фон дер Ляєн буде 70 років на момент виборів до Європарламенту у 2029 році. За даними Politico, дискусії про майбутнє фон дер Ляєн відбуваються на тлі невдоволення частини посадовців Єврокомісії її стилем управління. Прихильники президентки вважають, що жорсткіший контроль з боку керівництва допоміг ЄС реагувати на великі кризи, зокрема війну росії проти України та торговельні суперечки зі США. Критики ж говорять про надмірну централізацію під час її другого терміну.
 

 

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