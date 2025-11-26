Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС готує правові кроки для розблокування репараційного кредиту Україні – фон дер Ляєн

26 листопада 2025, 14:33
ЄС готує правові кроки для розблокування репараційного кредиту Україні – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Документ має бути оприлюднений найближчими днями.
Європейський Союз найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить використовувати заморожені активи росії для надання Україні репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро.
 
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Bloomberg.
 
Вона повідомила під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі, що Брюссель готовий представити текст пропозиції.
 
"Я не бачу жодного сценарію, коли рахунки сплачиватимуть лише європейські платники податків", – сказала очільниця Єврокомісії.
 
За словами людей, обізнаних із ситуацією, документ має бути оприлюднений найближчими днями.
 
Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала ідею про надання Україні репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро. Передбачається, що він буде забезпечений за рахунок російських активів, які ЄС заморозив після початку повномасштабної війни в Україні. Для того, щоб Україна отримала такий репараційний кредит, необхідна згода всіх країн-членів Євросоюзу.

 

Фон дер Ляєнросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Політика
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 16:40
Від
Політика
Від "28 пунктів" до загрози виборам у США. Як толерування Трампа нищить Україну і США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 13:20
Китай використовує суперечку з Японією, щоб змусити світ вибрати сторону у питанні Тайваню – Bloomberg
Політика
Китай використовує суперечку з Японією, щоб змусити світ вибрати сторону у питанні Тайваню – Bloomberg
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 01:45
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
Спорт
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
25 листопада 2025, 17:18
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Політика
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 16:53
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Політика
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 12:44
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 01:16
Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється