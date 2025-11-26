ЄС готує правові кроки для розблокування репараційного кредиту Україні – фон дер Ляєн
26 листопада 2025, 14:33
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Документ має бути оприлюднений найближчими днями.
Європейський Союз найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить використовувати заморожені активи росії для надання Україні репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Bloomberg.
Вона повідомила під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі, що Брюссель готовий представити текст пропозиції.
"Я не бачу жодного сценарію, коли рахунки сплачиватимуть лише європейські платники податків", – сказала очільниця Єврокомісії.
За словами людей, обізнаних із ситуацією, документ має бути оприлюднений найближчими днями.
Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала ідею про надання Україні репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро. Передбачається, що він буде забезпечений за рахунок російських активів, які ЄС заморозив після початку повномасштабної війни в Україні. Для того, щоб Україна отримала такий репараційний кредит, необхідна згода всіх країн-членів Євросоюзу.