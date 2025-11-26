ЄС готує правові кроки для розблокування репараційного кредиту Україні – фон дер Ляєн

Документ має бути оприлюднений найближчими днями.

Європейський Союз найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить використовувати заморожені активи росії для надання Україні репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Bloomberg.

Вона повідомила під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі, що Брюссель готовий представити текст пропозиції.

"Я не бачу жодного сценарію, коли рахунки сплачиватимуть лише європейські платники податків", – сказала очільниця Єврокомісії.