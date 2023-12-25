Президенти США можуть підлягати кримінальному переслідуванню – Байден

Президент США Джо Байден вважає, що американських президентів можна переслідувати за кримінальними звинуваченнями.

Про це повідомляє Bloomberg.

Байден не бачить жодної причини, чому очільники Білого дому повинні мати абсолютний імунітет від судового переслідування, як це стверджує лідер республіканців та експрезидент Дональд Трамп.

Нещодавно Верховний суд США відмовився ухвалювати рішення щодо того, чи має колишнього президент Дональд Трамп імунітет від переслідування за події 6 січня 2021 року, штурм Капітолія, за позовом Міністерства юстиції.

Трамп стверджує, що діяв у межах своїх службових обов'язків напередодні заворушень 6 січня 2021 року, коли його прихильники жорстоко штурмували Капітолій, намагаючись перешкодити законодавцям засвідчити перемогу Байдена. Адвокати Трампа намагаються поховати провадження проти експрезидента у зв’язку з подіями 6 січня ще до судового розгляду по суті, запланованого на березень 2024 року.

Вони стверджують, що Трампа за ті події можна було притягти до відповідальності лише шляхом імпічменту – який, зрештою, провалився.

Суд першої інстанції з цим не погодився, після чого захист експрезидента США оскаржив це рішення у федеральному апеляційному суді у Вашингтоні. Позаяк Верховний суд відмовився ухвалювати рішення, апеляція, як і заплановано, відбудеться 9 січня.

Пару днів тому Суд у Колорадо заборонив Трампу йти у президенти США.