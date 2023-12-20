Верховний суд штату Колорадо ухвалив безпрецедентне рішення про те, що колишній президент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США у 2024 році.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Суд вперше в історії дискваліфікував кандидата в главу держави за 14-ою поправкою через штурм Капітолія 6 січня 2021 року і виключив його ім’я зі списків виборців на партійних виборах праймериз під час голосування за кандидатуру президента.

Проте судді призупинили своє рішення до 4 січня, щоб Трамп міг подати апеляцію до Верховного суду США, який може навіть зберегти його місце у виборчому бюлетені штату, якщо апеляція не буде розглянута швидко.

Рішення суду штату стосується лише Колорадо, але це історичне рішення може вплинути на президентську кампанію 2024 року. Представники виборчої комісії штату заявили, що це питання має бути вирішене до 5 січня, тобто до встановленого законом крайнього терміну для формування списку кандидатів на праймериз Республіканської партії, запланованих на 5 березня.

Верховний суд Колорадо таким чином підтримав висновки судді першої інстанції про те, що штурм Капітолію США 6 січня був повстанням та що Трамп "брав участь" у цьому повстанні.

В штабі Трампі заявили, що швидко подадуть апеляцію на це рішення до Верховного суду Сполучених Штатів і про паралельний запит на призупинення цього "глибоко недемократичного" рішення.