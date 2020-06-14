Пробне ЗНО можна буде пройти двома способами

Зошит з завданнями можна отримати в школі, в якій мало пройти ЗНО

Пробне Зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) можна буде пройти двома способами. Крім виконання завдань, є можливість отримати паперові зошит і бланки та заповнити їх вдома.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна.

За його словами, на сьогодні Міністерство освіти і науки прийняло рішення провести пробне ЗНО дистанційно. Перший спосіб передбачає тестування через особистий кабінет на сайті центру оцінювання якості освіти, не виходячи з дому.

"Якщо немає можливості зробити це через особистий кабінет, то дитина має прийти до закладу освіти, де мало пройти пробне ЗНО. Там її зустріне інспектор, який передасть зошит з формою і зі всіма завданнями. Зробить ці завдання вдома, і потім вже надішле це на перевірку", - зазначив Степанов.

Він також додав, що рішення було прийнято у зв'язку з великою кількістю дітей, які зареєструвалися на пробне ЗНО.

Нагадаємо, що кабінет міністрів скасував пробне ЗНО і залишив кінотеатри закритими через поширення коронавірусу в Україні. Крім того, іноземці не зможуть перетинати кордон без поліса страхування витрат на лікування COVID-19.