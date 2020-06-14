Пробне ЗНО можна буде пройти двома способами
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна.
За його словами, на сьогодні Міністерство освіти і науки прийняло рішення провести пробне ЗНО дистанційно. Перший спосіб передбачає тестування через особистий кабінет на сайті центру оцінювання якості освіти, не виходячи з дому.
"Якщо немає можливості зробити це через особистий кабінет, то дитина має прийти до закладу освіти, де мало пройти пробне ЗНО. Там її зустріне інспектор, який передасть зошит з формою і зі всіма завданнями. Зробить ці завдання вдома, і потім вже надішле це на перевірку", - зазначив Степанов.
Він також додав, що рішення було прийнято у зв'язку з великою кількістю дітей, які зареєструвалися на пробне ЗНО.
Нагадаємо, що кабінет міністрів скасував пробне ЗНО і залишив кінотеатри закритими через поширення коронавірусу в Україні. Крім того, іноземці не зможуть перетинати кордон без поліса страхування витрат на лікування COVID-19.
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