Продаж гривневих ОВДП зріс на 39,3% за незмінними ставками

Мінфін розмістив річні доларові ОВДП в євро за колишньою ставкою 3,7% на $111,9 млн

Як повідомив Мінфін на своєму сайті, ставки відсікання залишилися колишніми: 6 міс. - 9%, 13 міс. - 10,99%, 18 міс. - 11,3%, 2-річні - 12%, 3-річні - 12,3% і 5-річні - 12,59%.

Основним результатом первинних аукціонів з розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок, що стали першими після рішення НБУ зберегти облікову ставку на рівні 7,5%, стало збільшення обсягу продажу на 39,3% - до 8,34 млрд грн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив Мінфін на своєму сайті, ставки відсікання залишилися колишніми: 6 міс. - 9%, 13 міс. - 10,99%, 18 міс. - 11,3%, 2-річні - 12%, 3-річні - 12,3% і 5-річні - 12,59%.

Мінфін на цих аукціонах обмежив пропозицію 6-міс. 0,5 млрд грн і 13-міс. і 18 міс. - по 3 млрд грн, однак лише за 6-міс. попит був злегка вищим - майже 0,6 млрд грн (тут і далі за номіналом). На покупку 13-міс. було подано заявок майже на 2 млрд грн, 18 міс. - майже на 1,5 млрд грн, тоді як основний попит припав на 2-річні папери - 3,3 млрд грн.

На популярні серед нерезидентів 5-річні ОВДП попит продовжив падати: до 0,64 млрд грн з 1,77 млрд грн тижнем раніше і 4,08 млрд грн два тижні тому.

Мінфін відхилив лише одну невелику заявку на 10 млн грн із 88 поданих на шість гривневих аукціонів.

Загалом середньозважена ставка на аукціонах цього вівторка знизиться до 11,5% з 11,83% тиждень тому при збільшенні середньозваженого терміну до 32 міс. з 31 міс.

Крім того Мінфін розмістив річні доларові ОВДП в євро за колишньою ставкою 3,7% на $111,9 млн.

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