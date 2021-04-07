БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ другому кварталі 2021 року - за тримісячний період з квітня по червень автомобільна компанія Ілона Маска випустила сумарно 206 421 автомобілів і доставила покупцям 201 250 машин, для виробника це новий абсолютний рекорд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Продажі Tesla у другому кварталі 2021 року зросли на 222%
За першу половину 2021 року Tesla продала 386 050 автомобілів
Фото: Bloomberg
Про це повідомляється на сайті компанії.
Продажі автомобілів Tesla виросли на 222% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і на 9% - в порівнянні з попереднім кварталом.
За першу половину 2021 року Tesla продала 386 050 автомобілів (у першому кварталі Tesla відвантажила клієнтам майже 185 тис. автомобілів).
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