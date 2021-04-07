Продажі Tesla у другому кварталі 2021 року зросли на 222% За першу половину 2021 року Tesla продала 386 050 автомобілів

У другому кварталі 2021 року - за тримісячний період з квітня по червень автомобільна компанія Ілона Маска випустила сумарно 206 421 автомобілів і доставила покупцям 201 250 машин, для виробника це новий абсолютний рекорд.

Фото: Bloomberg

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