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Продажі Tesla у другому кварталі 2021 року зросли на 222%

За першу половину 2021 року Tesla продала 386 050 автомобілів
У другому кварталі 2021 року - за тримісячний період з квітня по червень автомобільна компанія Ілона Маска випустила сумарно 206 421 автомобілів і доставила покупцям 201 250 машин, для виробника це новий абсолютний рекорд.
Продажі Tesla у другому кварталі 2021 року зросли на 222% Фото: Bloomberg
Про це повідомляється на сайті компанії. 
 
Продажі автомобілів Tesla виросли на 222% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і на 9% - в порівнянні з попереднім кварталом. 
 
За першу половину 2021 року Tesla продала 386 050 автомобілів (у першому кварталі Tesla відвантажила клієнтам майже 185 тис. автомобілів).
 
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04 07 2021 12:31
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