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Продукція "Чумак" повертається на полиці магазинів

Завод залишився у тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині, але виробництво релокували на підконтрольну Україні територію
Продукція "Чумак" повертається на полиці магазинів

На полиці українських супермаркетів повертається томатна паста "Чумак". Завод бренду наразі знаходиться у тимчасовій окупації в Каховці, проте виробництво релокували на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє пресслужба рітейлера Auchan.

Компанія займається виробництвом кетчупів, соусів, томатної пасти та макаронних виробів. Виробничі потужності залишились у тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині.

Продукцію виробник випускає під брендом “Чумак”.

“Ми разом сумували за цим товаром. Ми тримали для нього місце. Ми радіємо, що “Чумак” знову на полицях Ашан”, – йдеться у дописі компанії.

У пресслужбі рітейлера привітали завод з відновленням виробництва на території незалежної України. Проте висловили впевненість, що це лише початок. Дочекалися повернення товару, дочекаємося і повернення територій, зазначили в Auchan.

 

 

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23 09 2022 10:22
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