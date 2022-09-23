Продукція "Чумак" повертається на полиці магазинів
На полиці українських супермаркетів повертається томатна паста "Чумак". Завод бренду наразі знаходиться у тимчасовій окупації в Каховці, проте виробництво релокували на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомляє пресслужба рітейлера Auchan.
Компанія займається виробництвом кетчупів, соусів, томатної пасти та макаронних виробів. Виробничі потужності залишились у тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині.
Продукцію виробник випускає під брендом “Чумак”.
“Ми разом сумували за цим товаром. Ми тримали для нього місце. Ми радіємо, що “Чумак” знову на полицях Ашан”, – йдеться у дописі компанії.
У пресслужбі рітейлера привітали завод з відновленням виробництва на території незалежної України. Проте висловили впевненість, що це лише початок. Дочекалися повернення товару, дочекаємося і повернення територій, зазначили в Auchan.
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