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ПОЛІТИКА

російська дочірня компанія Ашан потрапила під розслідування у Франції за підозрою в корупції

30 квітня 2023, 12:37
російська дочірня компанія Ашан потрапила під розслідування у Франції за підозрою в корупції
Фото: ua-retail.com
Серед тих, хто був заслуханий як свідки, – директор з міжнародної безпеки та колишній директор з безпеки російської філії Ашан, стверджують ЗМІ.

Національна фінансова прокуратура Франції з березня 2020 року розслідує випадки корупції у російському дочірньому підрозділі групи Ашан (Auchan). 

Про це повідомляє AFP.

Звинувачення щодо російської "дочки" Ашан включають "підкуп іноземної посадової особи, підкуп фізособою, співучасть у цих злочинах та їх приховування". У 2020 році у цій справі проходили обшуки, а співробітники та колишні керівники Ашан росія дали свідчення перед французьким Центральним управлінням боротьби з корупцією, фінансовими та податковими злочинами (OCLCIFF).

"Розслідування спрямоване на з'ясування фактів усередині російської філії Ашан, але воно не спрямоване проти Ашан, яка є жертвою у цій справі та залишає за собою право подати цивільний позов", – заявили у французькій групі.

Видання Challenges вказує, що серед тих, хто був заслуханий як свідки, – директор з міжнародної безпеки та колишній директор з безпеки російської філії Ашан.

Видання цитує слова колишнього юриста Ашан в росії Олексія Жаркова про те, що менеджери із закупівель російської "дочки" влаштовували підставні тендери, штучно завищували закупівельні ціни та надавали за гроші пільги у просуванні продукції. За його твердженнями, за рахунок корупційних мереж у російському Ашан "викачували" "від 80 до 100 млн євро на рік, що відповідає 2-3% обороту мережі в росії".

У групі Ашан наголосили, що цифри Жаркова "від самого початку не були підкріплені жодними доказами чи справжніми документами" і що він намагався "зацікавити пресу своєю історією", оскільки його контракт не було продовжено у 2019 році.

"Ашан не став чекати ні розслідування французького правосуддя, ні необґрунтованих заяв колишнього співробітника, щоб виявити цю проблему і впоратися з нею якнайкраще", – заявляють у компанії.

ЗМІ нагадують, що Ашан, який здійснює понад 10% своїх продажів у росії, є однією з небагатьох французьких компаній, які вирішили продовжити свою діяльність у країні після початку війни в Україні.

Нагадаємо, російський "Ашан" постачав товари для російських військових на територіях окупованих областей України.

ФранціярозслідуванняАшан

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