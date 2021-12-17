CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві відкрився перший в Україні магазин, який працює повністю автономно – без касирів чи продавців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні відкрили перший автономний магазин без касирів
Аби потрапити в такий магазин, потрібно мати застосунок мережі
Фото: RAU.UA
Про це повідомляє RAU.ua з посиланням на пресслужбу мережі Ашан, зазначає Економічна правда.
Аби потрапити в такий магазин, потрібно мати застосунок мережі. На нього покупець отримує QR-код, який є ключем до магазину. Далі клієнт самостійно здійснює покупки і розплачується на касі самообслуговування.
В асортименті магазину площею 45 м2 представлено понад 1000 товарів широкого вжитку. Магазин працюватиме 24/7 у форматі pick up point, який об'єднує традиційний магазин біля будинку з пунктом видачі інтернет-замовлень.
Читайте також: На українському ритейл-ринку набирають популярності універмаги із сусідніх держав
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 12 2021 12:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В Україні посилили охорону мостів та об'єктів критичної інфраструктури
- ФОТО Українець став найкращим іноземним студентом військової академії Британії
- ФОТО Без масок і дотримання дистанції: у столиці мітингували антивакцинатори