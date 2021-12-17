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В Україні відкрили перший автономний магазин без касирів

Аби потрапити в такий магазин, потрібно мати застосунок мережі
У Києві відкрився перший в Україні магазин, який працює повністю автономно – без касирів чи продавців.
В Україні відкрили перший автономний магазин без касирів Фото: RAU.UA

Про це повідомляє RAU.ua з посиланням на пресслужбу мережі Ашан, зазначає Економічна правда.

Аби потрапити в такий магазин, потрібно мати застосунок мережі. На нього покупець отримує QR-код, який є ключем до магазину. Далі клієнт самостійно здійснює покупки і розплачується на касі самообслуговування.

В асортименті магазину площею 45 м2 представлено понад 1000 товарів широкого вжитку. Магазин працюватиме 24/7 у форматі pick up point, який об'єднує традиційний магазин біля будинку з пунктом видачі інтернет-замовлень.

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17 12 2021 12:34
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