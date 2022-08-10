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У Києві можна купити та передати фронт книги

Ольга
Матарикіна
Кияни та гості столиці можуть придбати книгу зі знижкою та додати туди лист з добрими словами, побажаннями
У Києві можна купити та передати фронт книги Фото: Київська міська рада
Муніципальна книгарня "Сяйво книги" спільно з підрозділом "Культурний десант" проводить у Києві акцію "Поверни живим".
 
Мета книжкової акції - підтримати бойовий дух української армії та заохотити українців "бути на зв’язку з військовими через літературу та добре слово", - повідомили у Київській міській раді.
 
"Що відрізняє українського військового від окупанта? Правильно, наявність інтелекту. І тому дуже важливо підтримувати наших бійців не лише матеріально-технічним забезпеченням, а й допомагати із поживою для розуму", - наголошують у КП "Міський магазин".
 
В чому полягає суть ініціативи? Кияни або гості столиці можуть придбати будь-яку книгу зі списку, який запропонує книгарня, зі знижкою 20% та вкласти туди листівку. За бажанням - можна додати свої контакти для подальшого листування та написати враження від книги. 
 
14 жовтня "Культурний десант" відвезе першу партію книг на Схід українським бійцям.
 
"Ми хочемо, щоб в рамках цієї акції будь-яка книга, яку ми передамо на Схід нашим бійцям, стала символом того, що суспільство чекає на повернення кожного нашого героя", - підкреслюють у "Міському магазині".
 
Очікується, що військові, які отримають книги, самі повернуть їх, коли закінчиться війна.
 
"Це стане своєрідним символом життя та нашої культури, яка рятує навіть у найтемніші часи. Кожен українець, кожен наш боєць – це і культурна зброя також", – відзначають у комунальному підприємстві.
 
 
За підтримку українських військових книгарня надає знижку у розмірі 10% на наступну покупку кожному учаснику акції. Збір триватиме до 30 листопада 2022 року в муніципальній книгарні "Сяйво книги", яка розташована за адресою: вул. Велика Васильківська, 6.
 
 
 
 
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08 10 2022 15:29
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