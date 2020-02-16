Професійний жаргон знищує інтерес людей до науки - дослідження

Дослідники вважають, що вже наявність термінів відштовхує людей, попри те, що може бути пояснення цих слів

Американські вчені з Огайо виявили, що професійний жаргон вбиває у людей інтерес до науки. Незнайомі терміни відштовхують читачів від подальшого вивчення теми.

Про це передає Science Daily, повідомляє "Громадське".

Дослідники запропонували 650 дорослим людям прочитати матеріали про безпілотні авто, хірургічних роботів та 3D-друг органічних тканин. Одна частина учасників читала текст без термінів, інша - з термінами, які знайомі вузькому колу спеціалістів. Потім учасників опитали про те, чи зацікавили їх матеріали.

Так, ті, які читали спрощений текст сказали, що відчувають себе поінформованими і готовими обговорювати наукові теми. Тим людям, які читали текст із жаргоном, пропонували прочитати визначення цих термінів. Втім на результати дослідження це не вплинуло. Так учасники сказали, що відчувають себе недостатньо кваліфікованими, щоб обговорювати науку, а також те, що вони не хочуть надалі розбиратися в темі.

Дослідники вважають, що вже наявність термінів відштовхує людей, попри те, що може бути пояснення цих слів. Вчені запропонували іншим науковцям використовувати розмовну мову, щоб поділитися з більшою кількістю людей відкриттями. Проте дослідники з Огайо не виключають, що жаргон доцільно використовувати в колі спеціалістів.

Читайте також: У ДНК жителів Західної Африки побачили сліди невідомих видів людей