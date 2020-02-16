Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Професійний жаргон знищує інтерес людей до науки - дослідження

Дослідники вважають, що вже наявність термінів відштовхує людей, попри те, що може бути пояснення цих слів
Американські вчені з Огайо виявили, що професійний жаргон вбиває у людей інтерес до науки. Незнайомі терміни відштовхують читачів від подальшого вивчення теми.
Професійний жаргон знищує інтерес людей до науки - дослідження Фото: з вільних джерел

Про це передає Science Daily, повідомляє "Громадське".

Дослідники запропонували 650 дорослим людям прочитати матеріали про безпілотні авто, хірургічних роботів та 3D-друг органічних тканин. Одна частина учасників читала текст без термінів, інша - з термінами, які знайомі вузькому колу спеціалістів. Потім учасників опитали про те, чи зацікавили їх матеріали.

Так, ті, які читали спрощений текст сказали, що відчувають себе поінформованими і готовими обговорювати наукові теми. Тим людям, які читали текст із жаргоном, пропонували прочитати визначення цих термінів. Втім на результати дослідження це не вплинуло. Так учасники сказали, що відчувають себе недостатньо кваліфікованими, щоб обговорювати науку, а також те, що вони не хочуть надалі розбиратися в темі.

Дослідники вважають, що вже наявність термінів відштовхує людей, попри те, що може бути пояснення цих слів. Вчені запропонували іншим науковцям використовувати розмовну мову, щоб поділитися з більшою кількістю людей відкриттями. Проте дослідники з Огайо не виключають, що жаргон доцільно використовувати в колі спеціалістів.

Читайте також: У ДНК жителів Західної Африки побачили сліди невідомих видів людей

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 02 2020 13:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.