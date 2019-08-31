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Професор зоології випустив рок-альбом, щоб врятувати бджіл від вимирання

У світі бджіл багато поезії, тому сухих наукових фактів недостатньо. Для мене було важливо написати несентиментальні пісні про літні луки й гудіння комах
Професор зоології Лондонського університету королеви Марії Ларс Читтка з власним рок-гуртом Killer Queen Bees записав альбом, щоб врятувати бджіл від вимирання.
Професор зоології випустив рок-альбом, щоб врятувати бджіл від вимирання Фото: з відеритих джерел

Альбом має назву Strange Flowers. Кожен трек розповідає про окремий аспект психології, біології та історії бджіл. Наприклад, у пісні Space Girls йдеться про те, як NASA відправило бджіл у космос, пише Daily Mail.

"У світі бджіл багато поезії, тому сухих наукових фактів недостатньо. Для мене було важливо написати несентиментальні пісні про літні луки й гудіння комах", - зазначив професор Читтка.

Усі кошти зібрані від продажу альбому, гурт передасть благодійному фонду Buglife, що захищає бджіл та інших комах.

Раніше зоолог намагався навчити бджіл грати у футбол і натягувати струни на гітару.

Нагадаємо, що одним з наслідків глобального потепління стануть нові форми природних катаклізмів.

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