БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПроєкт monobank, який працює в межах «Універсалбанку» Сергія Тігіпка, анонсував запуск функції спільної оплати рахунків декількома особами. Вона має з'явитися в інтернет-банкінгу до 10 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Проєкт monobank запустить функцію спільної оплати
ua.news
«Тепер поділити рахунок з друзями у кафе та ресторанах стане зовсім зручно та весело. Просто виберіть суму, яку хочете розділити з друзями, виберіть друзів з телефонної книги чи друзі трясуть смартфонами та з'являються у вас поруч з контактами для розділення рахунку», — повідомив Гороховський, передає "Громадське".
Він зазначив, що за переказ коштів в межах розділення рахунку банківських комісій стягувати не будуть.
Нагадаємо, що Проєкт "Monobank", який існує в межах "Універсалбанку" Сергія Тігіпка, оголосив, що першим в Україні та Європі випустив картку без реквізитів — без номера, дати випуску та CVV-коду.
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