Проєкт monobank запустить функцію спільної оплати

Проєкт monobank, який працює в межах «Універсалбанку» Сергія Тігіпка, анонсував запуск функції спільної оплати рахунків декількома особами. Вона має з'явитися в інтернет-банкінгу до 10 листопада.

«Тепер поділити рахунок з друзями у кафе та ресторанах стане зовсім зручно та весело. Просто виберіть суму, яку хочете розділити з друзями, виберіть друзів з телефонної книги чи друзі трясуть смартфонами та з'являються у вас поруч з контактами для розділення рахунку», — повідомив Гороховський, передає "Громадське".

Він зазначив, що за переказ коштів в межах розділення рахунку банківських комісій стягувати не будуть.

Нагадаємо, що Проєкт "Monobank", який існує в межах "Універсалбанку" Сергія Тігіпка, оголосив, що першим в Україні та Європі випустив картку без реквізитів — без номера, дати випуску та CVV-коду.