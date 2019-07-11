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Проєкт monobank запустить функцію спільної оплати

Проєкт monobank, який працює в межах «Універсалбанку» Сергія Тігіпка, анонсував запуск функції спільної оплати рахунків декількома особами. Вона має з'явитися в інтернет-банкінгу до 10 листопада.
Проєкт monobank запустить функцію спільної оплати ua.news

«Тепер поділити рахунок з друзями у кафе та ресторанах стане зовсім зручно та весело. Просто виберіть суму, яку хочете розділити з друзями, виберіть друзів з телефонної книги чи друзі трясуть смартфонами та з'являються у вас поруч з контактами для розділення рахунку», — повідомив Гороховський, передає "Громадське".

Він зазначив, що за переказ коштів в межах розділення рахунку банківських комісій стягувати не будуть.

Нагадаємо, що Проєкт "Monobank", який існує в межах "Універсалбанку" Сергія Тігіпка, оголосив, що першим в Україні та Європі випустив картку без реквізитів — без номера, дати випуску та CVV-коду.

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07 11 2019 14:00
ТЕГИ: monobank, банк
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