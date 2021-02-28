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Протягом року вакцинуватися від коронавірусу зможуть усі охочі - Шмигаль

Мінцифри й МОЗ анонсували запуск із наступного тижня нового проєкту, який дасть можливість записатися до листа очікування на вакцинацію через застосунок або вебпортал Дія
Усі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину проти коронавірусу, адже це - шлях повернення до звичного життя.
Протягом року вакцинуватися від коронавірусу зможуть усі охочі - Шмигаль Фото: gettyimages.com

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці, повідомляє "Укрінформ".

"Україна має контрактів на понад 30 млн доз вакцини, і ми продовжуємо перемовини. Усі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину, адже це - наш шлях повернення до звичного життя", - написав Шмигаль.

За його словами, Мінцифри й МОЗ анонсували запуск із наступного тижня нового проєкту, який дасть можливість записатися до листа очікування на вакцинацію через застосунок або вебпортал Дія. "Це допоможе уникнути черг і заповнення зайвих папірців", - переконаний глава уряду.

Він нагадав про те, що цього тижня в Україні розпочалася кампанія з вакцинації населення від COVID-19. Щеплення вакциною AstraZeneca/Oxford, що виготовляється на потужностях індійської компанії Serum Institute, зробила вже 3 141 особа. "Вакцинування відбувається згідно з національним планом, і першими вакцину отримали лікарі на передовій боротьби з коронавірусом. Також вчора почали вакцинувати військових у Луганській області", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що 28 лютого (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 347 849 коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 170 023 особи, летальних випадків - 25 982.

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28 02 2021 16:07
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