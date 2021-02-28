Протягом року вакцинуватися від коронавірусу зможуть усі охочі - Шмигаль
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці, повідомляє "Укрінформ".
"Україна має контрактів на понад 30 млн доз вакцини, і ми продовжуємо перемовини. Усі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину, адже це - наш шлях повернення до звичного життя", - написав Шмигаль.
За його словами, Мінцифри й МОЗ анонсували запуск із наступного тижня нового проєкту, який дасть можливість записатися до листа очікування на вакцинацію через застосунок або вебпортал Дія. "Це допоможе уникнути черг і заповнення зайвих папірців", - переконаний глава уряду.
Він нагадав про те, що цього тижня в Україні розпочалася кампанія з вакцинації населення від COVID-19. Щеплення вакциною AstraZeneca/Oxford, що виготовляється на потужностях індійської компанії Serum Institute, зробила вже 3 141 особа. "Вакцинування відбувається згідно з національним планом, і першими вакцину отримали лікарі на передовій боротьби з коронавірусом. Також вчора почали вакцинувати військових у Луганській області", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, що 28 лютого (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 347 849 коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 170 023 особи, летальних випадків - 25 982.
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