Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 5 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 1 702 особи, летальних випадків - 89
28 лютого (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 347 849 коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 170 023 особи, летальних випадків - 25 982.
В Україні зафіксовано 5 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 208 випадків;

Вінницька область - 558 випадків;

Волинська область - 94 випадки;

Дніпропетровська область - 334 випадки;

Донецька область - 164 випадки;

Житомирська область - 528 випадків;

Закарпатська область - 423 випадки;

Запорізька область - 98 випадків;

Івано-Франківська область - 734 випадки;

Київська область - 351 випадок;

Кіровоградська область - 30 випадків;

Луганська область - 17 випадків;

Львівська область - 399 випадків;

Миколаївська область - 149 випадків;

Одеська область - 144 випадки;

Полтавська область - 58 випадків;

Рівненська область - 120 випадків;

Сумська область - 125 випадків;

Тернопільська область - 218 випадків;

Харківська область - 276 випадків;

Херсонська область - 36 випадків;

Хмельницька область - 237 випадків;

Черкаська область - 51 випадок;

Чернівецька область - 411 випадків;

Чернігівська область - 60 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2021 12:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.