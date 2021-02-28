В Україні зафіксовано 5 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 208 випадків;
Вінницька область - 558 випадків;
Волинська область - 94 випадки;
Дніпропетровська область - 334 випадки;
Донецька область - 164 випадки;
Житомирська область - 528 випадків;
Закарпатська область - 423 випадки;
Запорізька область - 98 випадків;
Івано-Франківська область - 734 випадки;
Київська область - 351 випадок;
Кіровоградська область - 30 випадків;
Луганська область - 17 випадків;
Львівська область - 399 випадків;
Миколаївська область - 149 випадків;
Одеська область - 144 випадки;
Полтавська область - 58 випадків;
Рівненська область - 120 випадків;
Сумська область - 125 випадків;
Тернопільська область - 218 випадків;
Харківська область - 276 випадків;
Херсонська область - 36 випадків;
Хмельницька область - 237 випадків;
Черкаська область - 51 випадок;
Чернівецька область - 411 випадків;
Чернігівська область - 60 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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