В Україні зафіксовано 5 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 1 702 особи, летальних випадків - 89

28 лютого (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 347 849 коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 170 023 особи, летальних випадків - 25 982.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 208 випадків; Вінницька область - 558 випадків; Волинська область - 94 випадки; Дніпропетровська область - 334 випадки; Донецька область - 164 випадки; Житомирська область - 528 випадків; Закарпатська область - 423 випадки; Запорізька область - 98 випадків; Івано-Франківська область - 734 випадки; Київська область - 351 випадок; Кіровоградська область - 30 випадків; Луганська область - 17 випадків; Львівська область - 399 випадків; Миколаївська область - 149 випадків; Одеська область - 144 випадки; Полтавська область - 58 випадків; Рівненська область - 120 випадків; Сумська область - 125 випадків; Тернопільська область - 218 випадків; Харківська область - 276 випадків; Херсонська область - 36 випадків; Хмельницька область - 237 випадків; Черкаська область - 51 випадок; Чернівецька область - 411 випадків; Чернігівська область - 60 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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