Протидія дронам. Як Польща перебудовує оборону через ризики з боку росії – Міхал Кранц

Європа має діяти на випередження у протидії гібридній війні росії, заяивив заступник міністра оборони Польщі, оприлюднивши деталі нової протидронної системи. Польсько-американський журналіст і аналітик Міхал Кранц, який спеціалізується на геополітиці, конфліктах, безпеці, ідентичності та міграції у Східній Європі й працював кореспондентом під час вторгнення росії в Україну для читачів Центру аналізу європейської політики (CEPA) описує, як Польща готується до можливого конфлікту з росією. Зокрема до протидії гібридним загрозам та потенційній війні дронів.

Державний секретар Міністерства оборони Польщі Цезарій Томчик оприлюднив додаткові деталі нової протидронної системи вартістю 2 млрд євро. За його словами, вона стане найбільшою у своєму роді на континенті та зможе виявляти і нейтралізувати ворожі дрони.

Систему, названу "Сян" на честь річки на південному сході Польщі, розгорнуть вздовж північного і східного кордонів країни, сказав Томчик в інтерв'ю. Він додав, що система має запрацювати вже цього літа, значно раніше, ніж "стіна дронів" ЄС.

"Сян" буде інтегрована як найнижчий рівень у мережі систем протиповітряної оборони, яку Польща розбудовує. Вона вже включає системи дальньої дії "Вісла", ближньої дії "Нарев" і дуже ближньої дії "Pilica Plus".

"Цю систему створено для оборони в умовах війни, – пояснив Томчик. – Але, принаймні в окремих частинах, її можна використовувати й у мирний час".

Цей прямий зв'язок між підготовкою до повномасштабної конвенційної війни та реагуванням на прискорення тіньової війни росії відрізняє Польщу від решти західного альянсу і виводить її в лідери військових інновацій у НАТО.

У дорожній карті Європейського Союзу з питань оборонної готовності, опублікованій у жовтні, викладено низку заходів, спрямованих на трансформацію здатності Європи захищатися від росії до 2030 року. Також там передбачено ініціативу щодо безпілотників, яка має бути реалізована до кінця наступного року.

Відтоді Москва продемонструвала недосконалість цих планів, зокрема, диверсіями на польській залізниці, що з'єднує Варшаву з Україною. Послання було чітким: Кремль продовжуватиме гібридні операції та вже загрожує критичній інфраструктурі країн-членів НАТО, підриваючи їхню національну безпеку.

Попри амбіційність європейських планів, вони занадто довгострокові, щоб протистояти новій, ще більш агресивній фазі гібридної війни росії на сході НАТО.

Зосереджуючись на підготовці до повномасштабної континентальної війни, альянс стикається з безпосередньою загрозою тривалого, дестабілізуючого періоду російських операцій, спрямованих на слабкі місця альянсу, не роблячи достатньо, щоб спровокувати колективну оборону НАТО.

Як третя за величиною військова сила НАТО і найбільша економіка на сході альянсу, Польща опинилася в центрі виру, витримуючи не лише проникнення російських дронів у повітряний простір і підриви залізниць, а й постійні диверсії, підпали та кібератаки.

Хоча країна, як і решта членів НАТО, готується до поколінної боротьби з Москвою, вона також розглядає тіньову військову кампанію Москви як небезпеку, невіддільну від ширшої російської загрози для Європи.

У цьому процесі вона розвиває свою внутрішню оборонну політику проти гібридної війни росії та формує відповідь всього альянсу. Це включає проект Варшави вартістю 2,5 млрд доларів із будівництва 700 км фізичних укріплень та високотехнологічних оборонних мереж уздовж східного кордону, який отримав назву "Східний щит".

Зараз Польща почала застосовувати свій різноманітний оборонний арсенал проти більш безпосередніх загроз із боку Москви. Після проникнення російських військових дронів у її повітряний простір у вересні Варшава запровадила низку нових заходів для протидії новій фазі тіньової війни між росією і НАТО.

Першим кроком стала американська протидронна система Merops – мобільний, дуже портативний дрон-перехоплювач, який можна запускати з кузова пікапа. Далі – операція "Горизонт", яка відкрила шлях до розгортання 10 000 солдатів для охорони життєво важливої інфраструктури, а також розроблення мобільного застосунку для громадян, щоб вони могли повідомляти про потенційні акти саботажу або гібридної війни.

Потім з'явився "Сян" – перлина в короні відповіді Польщі.

На тлі сумнівів щодо прихильності США до трансатлантичної безпеки Польща найближчим часом буде провідною зіркою НАТО в галузі гібридної оборони.

Проте, на думку Томчика, її роль у формуванні напрямку розвитку НАТО може бути ще більшою. Поряд із військовими планами Польщі він хоче, щоб відповідь на тіньову військову кампанію росії була більше зосереджена на активному стримуванні, а не на пасивній обороні.

"НАТО, ЄС та їхні члени повинні симетрично і адекватно реагувати на дії росії, – сказав він. – І саме це ми й будемо робити".

Представники НАТО вже натякнули на можливість превентивних кібер- та інших ударів по росії у відповідь на дії путіна в Європі. І хоча польські військові керівники ще не зрушили в цьому напрямку, Варшава має вигідне становище, щоб стати піонером таких змін.

Польща, яка тривалий час покладалася на США та їхню безпекову парасольку для захисту від агресорів, не чекатиме, доки її західноєвропейські союзники адаптують свою військову політику та стратегічні підходи до зростаючої загрози росії на сході НАТО. Тим більше зараз, коли Вашингтон виглядає менш надійним і в окремих випадках – як-от у питанні Гренландії – можливим супротивником.

Хоча Варшаві ще далеко до досягнення статусу регіональної держави в Європі, з суто необхідності вона продовжуватиме адаптувати свою реакцію на дії росії на власних умовах, залучаючи до цього решту НАТО.

Джерело: CEPA