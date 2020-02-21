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Провайдерів зобов’язали закрити доступ до 32 інтернет-казино та букмекерських сайтів

"Головним слідчим управлінням СБ України листом від 13 лютого 2020 року до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, направлено ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Хардіної О.П. від 13 лютого 2020 року, справа № 761/4683/20, <... > якою передбачено накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Інтернет при використанні вебресурсів з унікальними адресами <...>"
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), оприлюднила перелік сайтів, доступ до яких має бути закритий інтернет-провайдерами на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва.
Провайдерів зобов’язали закрити доступ до 32 інтернет-казино та букмекерських сайтів

До переліку входять 32 інтернет-казино та букмекерські сайти. Відповідне попередження оприлюднене на сайті НКРЗІ,передає УКРІНФОРМ.

"Головним слідчим управлінням СБ України листом від 13 лютого 2020 року до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, направлено ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Хардіної О.П. від 13 лютого 2020 року, справа № 761/4683/20, <... > якою передбачено накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Інтернет при використанні вебресурсів з унікальними адресами <...>", - зазначають в НКРЗІ.

Згідно з ухвалою, позбавлення права користування майновими правами інтелектуальної власності стосуються 32 сайтів:

N1Casino (https://www.n1casino.com/ru);

24K Casino (https://www.24kcasino.com/ru);

Red PingWin (https://www.24kcasino.com/ru);

FastPay Casino (https://www.fastpay-casino.com/ru);

ArgoCasino (https://5.argocasino50.com/ru);

Yukon Gold Casino (https://mobile3.gameassists.co.uk/);

PartyCasino (https://casino.partycasino.com/ru);

Pinnacle (https://www.pinnacle.com/ru/);

BetChaser Casino (https://www.betchplp.xyz/ru);

Golden Tiger Casino  (https://mobile3.gameassists.co.uk/);

GoldFishka Casino (https://goldfishka68.com/);

Luxury Casino (https://mobile3.gameassists.co.uk/Lobby/en/luxury_desktop/);

Party  Poker Casino (https://myaccount.partypoker.com/);

Paradise Casino (https://www.paradisecasino.com/ru);

Lady Hammer Casino (https://www.paradisecasino.com/ru);

Cloudbet  Casino (https:// www.cloudbet.com/ru/);

X-Bet Casino (https://x-bet.co/register);

Red Star Casino (https://www.redstarcasino20.eu/casino);

Primedice Casino (https://primedice.com/?modal=register);

GrandX Casino (https:// www.grandx.com/ru/signup/);

MostBet Casino (https://mstcvfvcvb.com/register/);

Bitcoincasino.us (https://www.bitcoincasino.us/ru);

Joo Casino (https:// www.joocasino.com/ru);

EUSLOT Casino (https://www.euslot.com/ru/promotions#);

Konung Casino (https://www.konungcasino.com/ru);

iLucki Casino (https://www.ilucki.com/ru);

Casino 777(https://play-www.777.com/register/?utm_source=aff);

RedKings Casino (https://casino.redkings.com/ru/);

21Casino (https://www.21casino.com/en/account/sign-up);

BetChain Casino (https://www.betchain.com/ru);

Casinotoken (https://www.casinotoken.com/ru);

Local Casino (https://www.loyalcasino.com/en/register).

Також, згідно з ухвалою слідчого судді, НКРЗІ повинна зобов'язати операторів зв'язку (інтернет-провайдерів), що здійснюють діяльність на території України та включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, закрити доступ до зазначених веб-ресурсів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Нагадаємо, що включення до державного бюджету на 2020 рік надходжень на основі ще не прийнятих законів про легалізацію грального бізнесу та регулювання видобутку бурштину створює ризики ненадходження відповідних доходів.

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21 02 2020 15:40
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