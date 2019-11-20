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Без законів про казино і бурштин бюджет недоотримає 4,5 мільярда -Рахункова палата

Пацкан наголосив на неприпустимості включати до держбюджету надходження на основі ще не ухваленого законодавства
"Включення до державного бюджету на 2020 рік надходжень на основі ще не прийнятих законів про легалізацію грального бізнесу та регулювання видобутку бурштину створює ризики ненадходження відповідних доходів", - сказав Пацкан.
Без законів про казино і бурштин бюджет недоотримає 4,5 мільярда -Рахункова палата Валерій Пацкан. Фото: zakarpattya.net.ua

Надходження до державного бюджету на 2020 рік від грального бізнесу і видобутку бурштину на загальну суму 4,5 мільярда гривень поки не підкріплені відповідними законами, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати з посиланням на голову відомства Валерія Пацкана.

"Включення до державного бюджету на 2020 рік надходжень на основі ще не прийнятих законів про легалізацію грального бізнесу та регулювання видобутку бурштину створює ризики ненадходження відповідних доходів", - сказав Пацкан.

За його словами, згідно з держбюджетом-2020, уряд розраховує отримати до бюджету понад 4 млрд грн від грального бізнесу та 0,5 млрд грн від діяльності з видобутку бурштину.

"Ці надходження до бюджету поки що не підкріплені законодавчими актами. Я дуже хочу, щоб ми побачили реальні законодавчі акти. Сподіваюсь, що закони по гральному бізнесу і по бурштину будуть проголосовані, і ми будемо отримувати реальні надходження до бюджету", - наголосив він.

Пацкан наголосив на неприпустимості включати до держбюджету надходження на основі ще не ухваленого законодавства.

"Неприпустимо включати до бюджету додаткові надходження від ще не прийнятих законодавчих змін. Для дотримання збалансованості бюджетних показників на 2020 рік належало б прийняти відповідні законопроєкти до затвердження бюджету на наступний рік. Неприйняття цих законів або прийняття в іншій редакції посилює ризик ненадходження до державного бюджету відповідних доходів", - зауважив голова Рахункової палати.

Крім того, додав Пацкан, 12 млрд грн мають надійти до державного бюджету від приватизації. Він висловив сподівання, що наступного року, на відміну від попередніх, надходження за цією статтею будуть реальними, а не лише запланованими.

Нагадаємо, що Уряд очікує отримати 3 мільярди від легалізації казино

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20 11 2019 10:36
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