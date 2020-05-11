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"Прозорро" запустило систему електронного документообігу

Більше не потрібно купувати папір, друкувати лист на принтері, облизувати конверт та чекати поки лист прийде поштою
Відтепер органи влади, замовники і постачальники можуть надсилати офіційні листи до державного підприємства "Прозорро" через систему електронного документообігу.
"Прозорро" запустило систему електронного документообігу Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це повідомляється на сторінці "Прозорро" в Фейсбук.

"Більше не потрібно купувати папір, друкувати лист на принтері, облизувати конверт та чекати поки лист прийде поштою. Краще - скористатися системою електронного документообігу Prozorro", - йдеться в повідомленні.

"Прозорро" також створило інструкцію, як подати офіційний лист за допомогою системи електронного документообігу.

Для цього потрібно увійдіть в систему за допомогою КЕП, Mobile ID або створивши обліковий запис організації; створити угоду і надати доступ до неї контрагенту - ДП "Прозорро"; завантажити документ до угоди і накласти свій кваліфікований електронний підпис.

Відповідь від Прозорро надійде електронною поштою, за якою той, хто звертався, зареєстрував свою організацію. Прочитати відповідь також можна буде в системі ЕДО, перейшовши за наданим посиланням.

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05 11 2020 14:16
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