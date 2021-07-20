ВІДПОЧИНОК НОВИНИГерцог Сассекський принц Гаррі пише мемуари, які наступного року будуть опубліковані видавництвом Penguin Random House.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Принц Гаррі пише мемуари про королівське життя
У книзі буде охоплений період публічного життя принца Гаррі з дитинства по нині
Фото: З вільних джерел
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Page Six.
У книзі буде охоплений період публічного життя принца Гаррі з дитинства по нині. Зокрема, він розповість про свою військову службу в Афганістані та про радощі від батьківства.
Очікується, що мемуари вийдуть наприкінці наступного року.
Зазначається, що Гаррі таємно писав мемуари впродовж року. Його співавтором виступив письменник Дж. Р. Мерінгер, який раніше отримав одну з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в США - премію Pulitzer.
Окрім паперової версії книги, також буде випущена аудіокнига.
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20 07 2021 16:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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