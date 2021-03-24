Принц Гаррі влаштувався на роботу в американську фірму BetterUp

Принц Гаррі заявив, що коучинг надає "безмежні можливості для особистого розвитку, підвищення усвідомленості та поліпшення життя всіма сторонами"

Передбачається, що в компанії принц Гаррі братиме участь у різних процесах, включно з розробкою стратегій розвитку продуктів і благодійною діяльністю, а також публічно виступатиме на теми, пов'язані із психічним здоров'ям, пише WSJ.

Принц Гаррі отримав посаду директора з впливу в американській фірмі BetterUp. Компанія займається коучингом і психологічною допомогою, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на гендиректора BetterUp Алексі Робішо і самого герцога Сассекського, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Принц Гаррі заявив, що коучинг надає "безмежні можливості для особистого розвитку, підвищення усвідомленості та поліпшення життя всіма сторонами".

Передбачається, що в компанії принц Гаррі братиме участь у різних процесах, включно з розробкою стратегій розвитку продуктів і благодійною діяльністю, а також публічно виступатиме на теми, пов'язані із психічним здоров'ям, пише WSJ.

Компанія BetterUp, заснована в 2013 році, надає послуги професійного коучингу, консультування і наставництва. Фірма налічує близько 2000 тренерів, що пропонують послуги 49 мовами в 66 країнах світу.

Принц Гаррі і Меган живуть у Каліфорнії після того, як в січні підтвердили, що вони підуть у відставку як "старші" члени королівської сім'ї та працюватимуть, щоб стати фінансово незалежними. В результаті вони втратили титули їх королівської високості, а принц Гаррі втратив почесні військові звання.

Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл зареєстрували власну торгову марку