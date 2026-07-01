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Принц Вільям став мільярдером, випередивши короля Чарльза

01 липня 2026, 15:55
Принц Вільям став мільярдером, випередивши короля Чарльза
Фото: Укрінформ
Принц Вільям отримує прибуток зі спадщини від короля Чарльза.

Принц Вільям став мільярдером, обійшовши свого батька, короля Великої Британії Чарльза III. Стала відома сума статків спадкоємця британської корони.

Про це пише Mirror.

Так, статки принца Уельського нині оцінюються у $1,6 млрд. Водночас король Великої Британії Чарльз III має статки у розмірі $850 млн.
 
Як відомо, принц Вільям є власником герцогства Корнуолл, яке він отримав у спадок у 2022 році після сходження Чарльза III на престол. Тож тепер це герцогство є головним джерелом прибутку принца. Також дохід приносить йому і маєток Ланкастер.
 
За останні два роки принц Вільям отримав близько $28,5 млн приватного доходу. Разом із цим він сплатив $26 млн податків. Про це стало відомо, з опублікованих звітів Суверенного гранту – фінансування від казначейства, яке використовує королівська родина для оплати офіційних обов’язків. 
Принц ВільямКороль Чарльз III

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