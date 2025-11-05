Король Чарльз ІІІ висвятив Девіда Бекгема у лицарі
05 листопада 2025, 09:53
Фото: CNN
За внесок у спорт та благодійність.
На церемонії у Віндзорському замку король Великої Британії Чарльз ІІІ висвятив у лицарі колишнього футболіста, а нині спортивного функціонера та філантропа Девіда Бекгема.
Про це пише СNN.
50-річний Бекгем став на коліно перед монархом у костюмі, дизайн якого розробила його дружина Вікторія, також присутня під час події. Разом з футбольною зіркою лицарство прийняли також письменник, лауреат Нобелівської премії Кадзуо Ісігуро і акторка, зірка мюзиклів Елейн Пейдж.
Бекгем описав момент посвяти у лицарі як "найбільшу гордість у своєму житті" та "нагороду, яка перевершує все здобуте раніше".
Ексфутболіст вже понад 10 років є послом доброї волі ЮНІСЕФ. Він має власний фонд "7", названий на честь його ігрового номера у складі "Манчестер Юнайтед". Також Бекгем виступає послом благодійної фундації короля Чарльза ІІІ.