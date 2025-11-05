Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Король Чарльз ІІІ висвятив Девіда Бекгема у лицарі

05 листопада 2025, 09:53
Король Чарльз ІІІ висвятив Девіда Бекгема у лицарі
Фото: CNN
За внесок у спорт та благодійність.
На церемонії у Віндзорському замку король Великої Британії Чарльз ІІІ висвятив у лицарі колишнього футболіста, а нині спортивного функціонера та філантропа Девіда Бекгема.
 
Про це пише СNN.
 
50-річний Бекгем став на коліно перед монархом у костюмі, дизайн якого розробила його дружина Вікторія, також присутня під час події. Разом з футбольною зіркою лицарство прийняли також письменник, лауреат Нобелівської премії Кадзуо Ісігуро і акторка, зірка мюзиклів Елейн Пейдж. 
 
Бекгем описав момент посвяти у лицарі як "найбільшу гордість у своєму житті" та "нагороду, яка перевершує все здобуте раніше".
 
Ексфутболіст вже понад 10 років є послом доброї волі ЮНІСЕФ. Він має власний фонд "7", названий на честь його ігрового номера у складі "Манчестер Юнайтед". Також Бекгем виступає послом благодійної фундації короля Чарльза ІІІ.  

 

Девід БекхемКороль Чарльз IIIБританія

Останні матеріали

Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Технології
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 12:28
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Політика
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 08:09
Кульмінаційні моменти:
Політика
Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється