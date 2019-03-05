"ПриватБанк" отримав за 2018 рік рекордний прибуток
Інформацію подано у підтвердженому аудиторською компанією E&Y Річному звіті банку, повідомляє прес-служба "ПриватБанку".
"Збільшення кількості активних клієнтів на 10% та зростання обсягів транзакцій, як у відділеннях, так і в онлайн-каналах, дозволили досягти збільшення чистого комісійного доходу на 49% порівняно з 2017 роком", - зазначається в документі.
Згідно з Річним звітом "ПриватБанку", зростання чистих комісійних доходів при збільшенні порівняно з 2017 роком операційних витрат лише на 14,7% забезпечило банку отримання рекордного за підсумками 2018 року прибутку в розмірі 12,8 млрд грн.
"Комісії формують значну частину прибутку банку та виступають важливим фактором стійкості бізнесової моделі: чистий комісійний прибуток банку на 109% покриває адміністративні витрати", - сказано у звітності банку.
При цьому, за підсумками 2018 року "ПриватБанк" виявився одним із найкращих українських банків за показником перевищення доходів над витратами, що сягнув 45%.
У прес-службі нагадують, що, за даними НБУ, "ПриватБанк" домінує на ринку роздрібних безготівкових операцій в Україні і забезпечує надходження 42% чистого комісійного доходу всього банківського сектора.
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