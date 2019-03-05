"ПриватБанк" отримав за 2018 рік рекордний прибуток

За підсумками 2018 року "ПриватБанк" виявився одним із найкращих українських банків за показником перевищення доходів над витратами, що сягнув 45%.

"ПриватБанк" у 2018 році збільшив чистий комісійний дохід в півтора раза - до 15,2 млрд гривень, що стало основним чинником отримання рекордного прибутку.

Інформацію подано у підтвердженому аудиторською компанією E&Y Річному звіті банку, повідомляє прес-служба "ПриватБанку".

"Збільшення кількості активних клієнтів на 10% та зростання обсягів транзакцій, як у відділеннях, так і в онлайн-каналах, дозволили досягти збільшення чистого комісійного доходу на 49% порівняно з 2017 роком", - зазначається в документі.

Згідно з Річним звітом "ПриватБанку", зростання чистих комісійних доходів при збільшенні порівняно з 2017 роком операційних витрат лише на 14,7% забезпечило банку отримання рекордного за підсумками 2018 року прибутку в розмірі 12,8 млрд грн.

"Комісії формують значну частину прибутку банку та виступають важливим фактором стійкості бізнесової моделі: чистий комісійний прибуток банку на 109% покриває адміністративні витрати", - сказано у звітності банку.