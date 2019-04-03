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ПриватБанку видали ліцензію на торгівлю цінними паперами

Андерайтинг на фондовому ринку полягає у тому, що банк викуповує акції у компаній, що їх випускають, та пропонує їх на фондовому ринку, де в подальшому ці цінні папери можуть придбати решта учасників
Державний ПриватБанк отримав ліцензію на здійснення андерайтингу на фондовому ринку. Тобто банку дозволили займатися розміщенням цінних паперів українських компаній на біржі.
ПриватБанку видали ліцензію на торгівлю цінними паперами Фото: priozerniy.dp.ua

Відповідну ліцензію вирішила надати Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Рішення ухвалили 28 лютого, повідомляє "Громадське".

Зазначимо, що андерайтинг на фондовому ринку полягає у тому, що банк викуповує акції у компаній, що їх випускають, та пропонує їх на фондовому ринку, де в подальшому ці цінні папери можуть придбати решта учасників.

Андерайтинг є посередницькою діяльність. Банк отримує прибуток у вигляді маржі між продажем цінних паперів та їхньою. купівлею у компанії, якій вони належать.

Раніше у ПриватБанку повідомляли, що продавали своїм клієнтам по 131 кілограму золота щодня.

Також за першу добу валютної лібералізації клієнти ПриватБанку придбали онлайн на 1 мільйон доларів більше, ніж купили.

Нагадаємо, колишні власники "ПриватБанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а також пов'язана з ними компанія подали до Господарського суду Києва позов проти уряду з метою визнати незаконною націоналізацію "ПриватБанку" у 2016 році.

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04 03 2019 17:42
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