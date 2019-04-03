ПриватБанку видали ліцензію на торгівлю цінними паперами
Відповідну ліцензію вирішила надати Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Рішення ухвалили 28 лютого, повідомляє "Громадське".
Зазначимо, що андерайтинг на фондовому ринку полягає у тому, що банк викуповує акції у компаній, що їх випускають, та пропонує їх на фондовому ринку, де в подальшому ці цінні папери можуть придбати решта учасників.
Андерайтинг є посередницькою діяльність. Банк отримує прибуток у вигляді маржі між продажем цінних паперів та їхньою. купівлею у компанії, якій вони належать.
Раніше у ПриватБанку повідомляли, що продавали своїм клієнтам по 131 кілограму золота щодня.
Також за першу добу валютної лібералізації клієнти ПриватБанку придбали онлайн на 1 мільйон доларів більше, ніж купили.
Нагадаємо, колишні власники "ПриватБанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а також пов'язана з ними компанія подали до Господарського суду Києва позов проти уряду з метою визнати незаконною націоналізацію "ПриватБанку" у 2016 році.
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