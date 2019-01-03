Психотип Путіна не вкладається в голову жодного класичного політика, - Яценюк

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк заявив, що психотип російського президента Володимира Путіна не вкладається в голову жодного класичного політика.

"Путін створює свої особисті правила, змушує за цими правилами грати всіх. І в ході гри - змінює їх для того, щоб однозначно виграти цю гру. Це формула, яка взагалі не вкладається в голову жодного класичного політика. Але саме завдяки цій формулі ми маємо ту Росію, яку ми сьогодні маємо, і ті проблеми, з якими ми зіткнулися. І виною цьому - відсутність адекватної відповіді на цю політику Путіна", - сказав Арсеній Яценюк в інтерв'ю інтернет-виданню "Цензор.нет".

Відповідаючи на запитання, чи спілкувався він колись із Путіним, Арсеній Яценюк сказав, що зустрічався з ним тричі як міністр економіки і як міністр закордонних справ: "Останнього разу ми з ним удвох проговорили, напевно, хвилин 40. Це було в Таджикистані, після дня народження Емомалі Рахмона".

"Дуже цікавий психотип. Стиль поведінки: спочатку йде наїзд. Не хамський, але наїзд. І жорсткий моніторинг того, як ти реагуєш. Як тільки зробив крок назад - можна їхати далі. Як тільки ти "задконув". А потім застосовується чисто КГБ-шна технологія: коли клієнт вже дозрів, розм'як - теж стати м'яким", - розповів Арсеній Яценюк.

За його словами, цю технологію на Заході ніхто не розумів: "Вони так не вміють працювати".

"Зараз (розуміють) набагато краще. Думаю, найяскравіші враження у них були під час Мінських переговорів", - сказав Яценюк.

У той же час він підкреслив, що добре психотип Путіна розуміє канцлер Німеччини Ангела Меркель, члени адміністрації США і Державного департаменту, "які працювали в період холодної війни і знають, що таке СРСР", зокрема, Курт Волкер: "Цих людей дедалі менше. В Європі - Німеччина і особисто канцлер. У світі - англосаксонський світ. Польща, балтійські країни. Китайці як східні люди - дуже добре в цьому розбираються".

"Ну і, звичайно, розуміє, що таке Путін, певна частина українського політичного істеблішменту. Я так взагалі завжди був послідовно антиросійський. Чому? Тому що не хотів давати Росії економічно і політично захопити Україну", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк згадав, як вперше зіткнувся з пропагандистською російської машиною. "Я був міністром економіки України і в 2005 році публічно жорстко виступив проти газової залежності. На наступний день до мене прийшов моніторинг російського телебачення. По-перше, вони неправильно переклали мої слова. По-друге, перекрутили смисли", - розповів він.

Він також поділився історією, як перед виборами президента 2010 року в Київ приїжджала Валентина Матвієнко. "Добре знаю, про що вона розмовляла з Литвином. Казала: ну, ось цей американець Яценюк... Литвин їй підспівував: так, американець, так, група впливу. Послухайте, я не американець, я українець! Росіяни, в принципі, вміють захищати свої імперські інтереси. Наїжджати, розводити, будувати схеми. Але, я вам скажу, вони не очікували, що в Україні з'являться теж люди, здатні захищати інтереси своєї країни".