"путін і Хамас переслідують одну мету" – Байден

Американський президент заявивив, що путін і Хамас намагаються стерти з карти світу сусідні демократії – Україну та Ізраїль.

Про це він написав в своїй статті для видання Washington Post.

Президент США Джо Байден поставив в один ряд цілі війни президента росії путіна проти України і терористів Хамас у війні проти Ізраїля.

Байден впевнений, що російський диктатор путін і терористи Хамас мають однакову мету, бо воюють заради того, щоб стерти з карти світу сусідні демократії – Україну та Ізраїль.

"путін і Хамас одночасно сподіваються зруйнувати більш ширшу регіональну стабільність і інтеграцію та скористатися перевагою від подальшого безладу. Америка не може і не дозволить цьому статися. Це в інтересах нашої національної безпеки – і для блага усього світу", - написав американський лідер.

Джа Байден впевнений, що США об'єднають союзників і партнерів для протидії агресорам і з тією метою, аби добитися поступу на шляху до більш світлого і мирного майбутнього.

Він також переконаний, що якщо США відійдуть від поточних викликів сьогодення, то небезпека конфліктів може розповсюдитись, а витрати для їх урегулювання лише зростатимуть.

"Це переконання – основа для мого підходу з надання підтримки народу України, оскільки українці продовжують захищати свою свободу від жорстокої війни путіна", - вважає Байден.

Крім того, президент США згадав про досвід двох світових воєн минулого століття, що коли агресія у Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама по собі.

"Це напряму залучає Америку. Саме через це наша відданість Україні сьогодні – це інвестиція в нашу власну безпеку. Це унеможливлює ширший конфлікт завтра", - написав Байден.

"Ми утримуємо американські війська подалі від війни шляхом підтримки мужніх українців, які обороняють свою свободу і рідну землю. Ми даємо їм зброю і економічну підтримку для зупинки прагнень путіна до завоювання, поки конфлікт не розповсюдився ширше", – підсумував Байден.

Проте нагадаємо, що в п’ятницю Байден підписав тимчасовий бюджет без допомоги Україні та Ізраїлю, щоб уникнути шатдаун.