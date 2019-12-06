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П’ятеро людей загинули на Закарпатті внаслідок аварії лісовоза

У лісовому масиві поблизу села Тарасівка на Закарпатті сталася аварія за участю лісовоза, унаслідок чого загинули п’ятеро людей
Загиблі (1964, 1963, 1981, 1991 та 1992 р.н.) ймовірно займалися заготівлею деревини.
П’ятеро людей загинули на Закарпатті внаслідок аварії лісовоза Фото: uk.wikipedia.org

Через сильну грозу водій лісовоза не впорався з керуванням і авто скотиломя з гори в річку, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, йдеться у "Громадське" з посиланням на "Новини Закарпаття"

Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 травня в результаті сильного вітру та грози у п'яти областях України знеструмлено 69 населених пунктів. На Закарпатті та в Івано-Франківській області досі залишаються підтопленими десятки домогосподарств.

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12 06 2019 09:33
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