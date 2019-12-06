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П’ятеро людей загинули на Закарпатті внаслідок аварії лісовоза
У лісовому масиві поблизу села Тарасівка на Закарпатті сталася аварія за участю лісовоза, унаслідок чого загинули п’ятеро людей
Фото: uk.wikipedia.org
Через сильну грозу водій лісовоза не впорався з керуванням і авто скотиломя з гори в річку, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, йдеться у "Громадське" з посиланням на "Новини Закарпаття".
Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 травня в результаті сильного вітру та грози у п'яти областях України знеструмлено 69 населених пунктів. На Закарпатті та в Івано-Франківській області досі залишаються підтопленими десятки домогосподарств.
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12 06 2019 09:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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