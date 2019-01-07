"Народний фронт": Рада має закликати ПАРЄ засудити повернення делегації Росії

Верховна Рада України має ухвалити звернення до партнерів та союзників у Європі щодо засудження повернення Росіїї до ПАРЄ

Про це заявив перший заступник голови фракції “Народного фронту” Андрій Тетерук під час Погоджувальної ради.

"Хочу наголосити на вимозі лідера “Народного фронту” Арсенія Яценюка: Верховна Рада має розглянути це питання, звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів, аби засудити ганебне повернення Росії в ПАРЄ. Ми повинні проявити позицію, захистити нашу свободу та територіальну цілісність", - заявив Тетерук, повідомляє "Укрінформ".

Він також назвав повернення Росії до ПАРЄ "великою поразкою Заходу".

"Україна сподівалася на підставлене дружнє плече, а отримала підніжку. Жорстка реакція вкрай необхідна. Якщо промовчимо зараз, то згодом санкції з Росії зніме Європейський Союз, а потім окремі наші партнери будуть засуджувати Україну, а не Росію, за невиконання Мінських домовленостей", - наголосив Тетерук.

Крім того, Андрій Тетерук звернув увагу на маніпуляції із законом про розпуск ВР і позицію Конституційного суду України. Втім, незважаючи на це, призначені на 21 липня дострокові вибори до парламенту, на думку народного депутата, мають відбутися чесно і прозоро, так само як вибори президента.

"Черговим успіхом стали вибори в 66 територіальних громадах. На сьогодні децентралізація є одною із найуспішніших реформ, бюджети об’єднаних громад зросли в чотири рази. За різними опитуваннями децентралізацію підтримують від 60 до 70% громадян. Це справжнє досягнення урядів Яценюка та Гройсмана", - підкреслив Тетерук.

Так само, за словами Першого заступника голови фракції "Народний фронт", люди добре сприймають урядову ініціативу "чесна платіжка" на тепло і воду.

"В пілотних регіонах проект показав велику перспективу. Від прямої вигоди споживачам він дає економію енергоресурсів і прибирає схеми, які наповнювались із непрозорих тарифів", - зазначив Тетерук.

Раніше комітет Верховної Ради із закордонних справах рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) до отримання висновків Венеційської комісії.

Напередодні стало відомо, що сім держав, які проголосували проти повернення повноважень російській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, мають намір підготувати спільну резолюцію щодо відповідного рішення ПАРЄ.

Нагадаємо, на засіданні 26 червня ПАРЄ підтвердила своє рішення про повернення російської делегації з усіма повноваженнями. Після цього українська делегація покинула засідання.

Разом із делегацією України демарш влаштували представникиПольщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії.

Раніше члени ПАРЄ проголосували за рішення, яке дозволяє повернення російської делегації до асамблеї попри санкції.

25 червня російську делегацію "запросили до роботи" в ПАРЄ. Українська делегація припинила роботу на сесії ПАРЄ після повернення Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.