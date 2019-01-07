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"Народний фронт": Рада має закликати ПАРЄ засудити повернення делегації Росії

Верховна Рада України має ухвалити звернення до партнерів та союзників у Європі щодо засудження повернення Росіїї до ПАРЄ
Про це заявив перший заступник голови фракції “Народного фронту” Андрій Тетерук під час Погоджувальної ради.
"Народний фронт": Рада має закликати ПАРЄ засудити повернення делегації Росії Андрій Тетерук. Фото: nfront.org.ua

"Хочу наголосити на вимозі лідера “Народного фронту” Арсенія Яценюка: Верховна Рада має розглянути це питання, звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів, аби засудити ганебне повернення Росії в ПАРЄ. Ми повинні проявити позицію, захистити нашу свободу та територіальну цілісність", - заявив Тетерук, повідомляє "Укрінформ".

Він також назвав повернення Росії до ПАРЄ "великою поразкою Заходу".

"Україна сподівалася на підставлене дружнє плече, а отримала підніжку. Жорстка реакція вкрай необхідна. Якщо промовчимо зараз, то згодом санкції з Росії зніме Європейський Союз, а потім окремі наші партнери будуть засуджувати Україну, а не Росію, за невиконання Мінських домовленостей", - наголосив Тетерук.

Крім того, Андрій Тетерук звернув увагу на маніпуляції із законом про розпуск ВР і позицію Конституційного суду України. Втім, незважаючи на це, призначені на 21 липня дострокові вибори до парламенту, на думку народного депутата, мають відбутися чесно і прозоро, так само як вибори президента.

"Черговим успіхом стали вибори в 66 територіальних громадах. На сьогодні децентралізація є одною із найуспішніших реформ, бюджети об’єднаних громад зросли в чотири рази. За різними опитуваннями децентралізацію підтримують від 60 до 70% громадян. Це справжнє досягнення урядів Яценюка та Гройсмана", - підкреслив Тетерук.

Так само, за словами Першого заступника голови фракції "Народний фронт", люди добре сприймають урядову ініціативу "чесна платіжка" на тепло і воду.

"В пілотних регіонах проект показав велику перспективу. Від прямої вигоди споживачам він дає економію енергоресурсів і прибирає схеми, які наповнювались із непрозорих тарифів", - зазначив Тетерук.

Раніше комітет Верховної Ради із закордонних справах рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) до отримання висновків Венеційської комісії.

Напередодні стало відомо, що сім держав, які проголосували проти повернення повноважень російській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, мають намір підготувати спільну резолюцію щодо відповідного рішення ПАРЄ.

Нагадаємо, на засіданні 26 червня ПАРЄ підтвердила своє рішення про повернення російської делегації з усіма повноваженнями. Після цього українська делегація покинула засідання.

Разом із делегацією України демарш влаштували представникиПольщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії.

Раніше члени ПАРЄ проголосували за рішення, яке дозволяє повернення російської делегації до асамблеї попри санкції.

25 червня російську делегацію "запросили до роботи" в ПАРЄ. Українська делегація припинила роботу на сесії ПАРЄ після повернення Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ. 

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01 07 2019 12:41
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