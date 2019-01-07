"Народний фронт": Рада має закликати ПАРЄ засудити повернення делегації Росії
"Хочу наголосити на вимозі лідера “Народного фронту” Арсенія Яценюка: Верховна Рада має розглянути це питання, звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів, аби засудити ганебне повернення Росії в ПАРЄ. Ми повинні проявити позицію, захистити нашу свободу та територіальну цілісність", - заявив Тетерук, повідомляє "Укрінформ".
Він також назвав повернення Росії до ПАРЄ "великою поразкою Заходу".
"Україна сподівалася на підставлене дружнє плече, а отримала підніжку. Жорстка реакція вкрай необхідна. Якщо промовчимо зараз, то згодом санкції з Росії зніме Європейський Союз, а потім окремі наші партнери будуть засуджувати Україну, а не Росію, за невиконання Мінських домовленостей", - наголосив Тетерук.
Крім того, Андрій Тетерук звернув увагу на маніпуляції із законом про розпуск ВР і позицію Конституційного суду України. Втім, незважаючи на це, призначені на 21 липня дострокові вибори до парламенту, на думку народного депутата, мають відбутися чесно і прозоро, так само як вибори президента.
"Черговим успіхом стали вибори в 66 територіальних громадах. На сьогодні децентралізація є одною із найуспішніших реформ, бюджети об’єднаних громад зросли в чотири рази. За різними опитуваннями децентралізацію підтримують від 60 до 70% громадян. Це справжнє досягнення урядів Яценюка та Гройсмана", - підкреслив Тетерук.
Так само, за словами Першого заступника голови фракції "Народний фронт", люди добре сприймають урядову ініціативу "чесна платіжка" на тепло і воду.
"В пілотних регіонах проект показав велику перспективу. Від прямої вигоди споживачам він дає економію енергоресурсів і прибирає схеми, які наповнювались із непрозорих тарифів", - зазначив Тетерук.
Раніше комітет Верховної Ради із закордонних справах рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) до отримання висновків Венеційської комісії.
Напередодні стало відомо, що сім держав, які проголосували проти повернення повноважень російській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, мають намір підготувати спільну резолюцію щодо відповідного рішення ПАРЄ.
Нагадаємо, на засіданні 26 червня ПАРЄ підтвердила своє рішення про повернення російської делегації з усіма повноваженнями. Після цього українська делегація покинула засідання.
Разом із делегацією України демарш влаштували представникиПольщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії.
Раніше члени ПАРЄ проголосували за рішення, яке дозволяє повернення російської делегації до асамблеї попри санкції.
25 червня російську делегацію "запросили до роботи" в ПАРЄ. Українська делегація припинила роботу на сесії ПАРЄ після повернення Росії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.
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