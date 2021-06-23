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Рада НБУ звільнила Сологуба з посади заступника голови

Останнім днем строку повноважень Дмитра Сологуба на посаді заступника голови буде 12 липня
Рада Національного банку погодила звільнення Дмитра Сологуба з посади заступника голови у зв’язку із закінченням строку його повноважень 10 липня 2021 року.
Рада НБУ звільнила Сологуба з посади заступника голови Фото: Гордон

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу НБУ.

Відповідне рішення Рада Національного банку ухвалила під час засідання 23 червня 2021 року за поданням голови Національного банку Кирила Шевченка.

Останнім днем строку повноважень Дмитра Сологуба на посаді заступника голови буде 12 липня 2021 року (оскільки 10 липня 2021 року - вихідний день).

Сологуб відповідає за роботу блоку "Монетарна стабільність", до якого входять Департаменти монетарної політики та економічного аналізу, статистики та звітності, фінансової стабільності, методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

З метою забезпечення неперервності процесів центробанку Сологуб залишиться на посаді до нового призначення та зможе повноцінно виконувати усі покладені на нього повноваження.

Наразі НБУ визначається з підбором кандидатури на цю посаду.

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23 06 2021 15:19
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