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Рада не підтримала оновлену програму дій уряду Шмигаля

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 18 червня представив у Верховній Раді оновлену програму діяльності уряду
Нову програму уряду розширили до 85 сторінок, вона структурована по кожному міністерству та передбачала падіння ВВП у 2020 році на 4-8%.
Рада не підтримала оновлену програму дій уряду Шмигаля Денис Шмигаль / Фото: РБК-Україна

Народні депутати провалили голосування за програму діяльності Кабінету міністрів.

Джерело: рішення на засіданні Ради 18 червня підтримали лише 207 нардепів з необхідних 226, повідомляє "Українська правда"

Деталі: Фракції "Голос", "Батьківщина" та "ОПЗЖ" не голосували за програму діяльності Кабінету міністрів.

Нардепи опозиційних партій заявляли, що уряд Шмигаля не заслуговує на імунітет та має піти у відставку.

Однією з претензій нардепів була присутність Арсена Авакова на посаді міністра МВС.

Парламентарі "Євросолідарності" заявили, що зібрали 80 підписів за відставку Кабміну Шмигаля.

Фото: Українська правда

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 18 червня представив у Верховній Раді оновлену програму діяльності уряду.

За його словами, успішність діяльності уряду також залежить від співпраці КМУ та парламенту.

Нову програму уряду розширили до 85 сторінок, вона структурована по кожному міністерству та передбачала падіння ВВП у 2020 році на 4-8%.

Першу програму дій уряду у Раді прозвали "рефератом" та відправили на доопрацюванння на прохання самого Шмигаля

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18 06 2020 11:26
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