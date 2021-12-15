Місцева влада пояснила, що так місту повертають історичну назву Володимир, яку воно мало до 1911 року

Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський Волинської області та повернула йому історичну назву Володимир.

За перейменування проголосували 348 депутатів, повідомляє Громадське.

Ініціативу перейменування восени цього року висунула міськрада. Так, 1 жовтня більшість місцевих депутатів проголосували за, надіславши рішення до Верховної Ради на затвердження.

Місцева влада пояснила, що так місту повертають історичну назву Володимир, яку воно мало до 1911 року, відкинувши частину Волинський, яку почали використовувати за часів Російської імперії, щоб не плутати з іншим містом в Росії.

Історія назви міста

Володимир-Волинський веде свою історію щонайменше з кінця X сторіччя. Першу літописну згадку про місто Володимир відносять до 988 року. Тоді київський князь Володимир Великий здійснив похід на землі волинян та бужан і захопив язичницьке місто під назвою Ладомир, назвавши його своїм іменем.

У царські часи Володимир отримав приставку "Волинський", щоб відрізняти його від російського Владимира.

Під час перебування міста у складі Польщі його називали Włodzimierz, а після приходу радянської влади повернулись до назви Володимир-Волинський.

Назву Володимир-Волинський затвердили указом президії Верховної Ради СРСР від 9 серпня 1944 року про уточнення найменування західноукраїнських міст.

Схоже перейменування українського Нью-Йорку

Депутати Верховної Ради 1 липня також підтримали перейменування селища міського типу Новгородське, що на Донеччині, на Нью-Йорк. З такою ініціативою виступили його жителі, бо хотіли повернути населеному пункту історичну назву.

Український інститут національної пам'яті підтримав таке рішення, а також зазначив, що у 1951 році перейменування селища на Новгородське «було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії». До того часу селище було саме Нью-Йорком.

Селище заснували у 1892 році німці-меноніти. Проєкт про повернення селищу історичної назви лежав у Верховній Раді з 2016 року, однак до його розгляду дійшли лише зараз.

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