Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Рада перейменувала місто Володимир-Волинський

Місцева влада пояснила, що так місту повертають історичну назву Володимир, яку воно мало до 1911 року
Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський Волинської області та повернула йому історичну назву Володимир.
Рада перейменувала місто Володимир-Волинський Фото: policy.info

За перейменування проголосували 348 депутатів, повідомляє Громадське.

Ініціативу перейменування восени цього року висунула міськрада. Так, 1 жовтня більшість місцевих депутатів проголосували за, надіславши рішення до Верховної Ради на затвердження.

Місцева влада пояснила, що так місту повертають історичну назву Володимир, яку воно мало до 1911 року, відкинувши частину Волинський, яку почали використовувати за часів Російської імперії, щоб не плутати з іншим містом в Росії.

Історія назви міста

Володимир-Волинський веде свою історію щонайменше з кінця X сторіччя. Першу літописну згадку про місто Володимир відносять до 988 року. Тоді київський князь Володимир Великий здійснив похід на землі волинян та бужан і захопив язичницьке місто під назвою Ладомир, назвавши його своїм іменем.

У царські часи Володимир отримав приставку "Волинський", щоб відрізняти його від російського Владимира.

Під час перебування міста у складі Польщі його називали Włodzimierz, а після приходу радянської влади повернулись до назви Володимир-Волинський.

Назву Володимир-Волинський затвердили указом президії Верховної Ради СРСР від 9 серпня 1944 року про уточнення найменування західноукраїнських міст.

Схоже перейменування українського Нью-Йорку

Депутати Верховної Ради 1 липня також підтримали перейменування селища міського типу Новгородське, що на Донеччині, на Нью-Йорк. З такою ініціативою виступили його жителі, бо хотіли повернути населеному пункту історичну назву.

Український інститут національної пам'яті підтримав таке рішення, а також зазначив, що у 1951 році перейменування селища на Новгородське «було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії». До того часу селище було саме Нью-Йорком.

Селище заснували у 1892 році німці-меноніти. Проєкт про повернення селищу історичної назви лежав у Верховній Раді з 2016 року, однак до його розгляду дійшли лише зараз. 

Читайте також: Мовний омбудсмен закликає перейменувати Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Первомайськ та низку інших населених пунктів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 12 2021 16:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.