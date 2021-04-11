Мовний омбудсмен закликає перейменувати Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Первомайськ та низку інших населени

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає органи місцевого самоврядування привести у відповідність до правопису та стандартів державної мови назви низки населених пунктів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я підписав декілька десятків звернень на керівників місцевих органів державної влади проханням привести у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 закону назви населених пунктів", - сказав Кремінь в ефірі "Українського радіо", повідомляє прес-служба мовного омбудсмена.

Кремінь нагадав, що відповідно до мовного закону географічні назви, а також назви скверів, бульварів, вулиць, провулків, спусків, проїздів, проспектів, площ, набережних, мостів та інших об'єктів топоніміки населених пунктів виконуються державною мовою.

"До мене надходять численні звернення та повідомлення від громадян, які скаржаться на те, що назви низки населених пунктів мають російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису. Це такі населені пункти, як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ та багато інших. Багато з них мали прекрасні історичні назви, як Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіль і були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади", - зазначив Кремінь.

Мовний омбудсмен також нагадав, що Конституційний Суд України зазначив, що українська мова є невіддільним атрибутом Української держави поряд із Державним Прапором України, Державним Гербом України та Державним Гімном України.

"У зв’язку із цим мають бути вжиті всі необхідні заходи щодо приведення географічних назв у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 закону. Це сприятиме забезпеченню функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності і національної безпеки", - наголосив уповноважений.

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