Комітет ВР рекомендує змінити назви двох областей

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту схвалити законопроекти про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей на Кропивницьку та Січеславську відповідно

Голова Комітету Руслан Князевич підкреслив, що жодних застережень немає, оскільки законопроекти відповідають рішенню Конституційного суду, а відтак - і Основному закону України.

"Комітет рекомендує Верховній Раді попередньо схвалити поданий 153-ма народними депутатами проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції щодо перейменування Кіровоградської області", - йдеться у висновку, який озвучив заступник голови комітету Василь Яніцький, інформує "Укрінформ".

Аналогічне рішення комітет погодив і щодо законопроекту про перейменування Дніпропетровської області.

"Іншого рішення, ніж попередньо рекомендувати схвалити ми просто не маємо можливості прийняти", - сказав Князевич.

Як відомо, 14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград на Кропивницький. Також Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро. Перейменування міст відбулося у межах декомунізації.

У квітні 2018 року група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроект №8329 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. У травні до Верховної Ради внесли законопроект №8380 щодо перейменування Кіровоградської області.

11 липня профільний комутет Ради підтримав перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Також, Верховна рада України Ухвалила законопроект, яким перейменувала Кіровоградський район Кіровоградської області на Кропивницький район.