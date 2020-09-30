НОВИНИВерховна Рада пішла на карантин і перенесла наступне засідання через спалах коронавірусу серед депутатів. Тобто пленарних засідань у четвер, п'ятницю і весь наступний пленарний тиждень не буде.
Читайте також: Рада дозволила продавати ліки онлайнПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед депутатів
Наступне пленарне засідання відбудеться 20 жовтня
Фото: ukrinform.ua
Про це свідчить відповідний проєкт постанови № 4171, за який проголосував 281 депутат, повідомляє "Громадське".
Цей документ вносить зміни до календарного плану роботи парламенту. Зокрема у ньому прописано, що 1, 2 та 5-9 жовтня народні обранці працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). А наступне пленарне засідання відбудеться 20 жовтня.
Раніше глава Верховної Ради Дмитро Разумков попереджав, що парламент може піти на карантин через зростання кількості хворих на COVID-19 депутатів. За його словами, за останні кілька днів на COVID-19 захворіло до 10 людей як у сесійній залі, так і в Апараті Верховної Ради.
Вчора, 29 вересня, стало відомо, що на COVID-19 захворів п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Також зараження підтвердили у глави партії «Голос» Кіри Рудик та в депутата від «Слуги Народу» Жана Беленюка.
Читайте також: Рада дозволила продавати ліки онлайн
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 09 2020 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?