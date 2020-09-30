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Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед депутатів

Наступне пленарне засідання відбудеться 20 жовтня
Верховна Рада пішла на карантин і перенесла наступне засідання через спалах коронавірусу серед депутатів. Тобто пленарних засідань у четвер, п'ятницю і весь наступний пленарний тиждень не буде.
Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед депутатів Фото: ukrinform.ua
Про це свідчить відповідний проєкт постанови № 4171, за який проголосував 281 депутат, повідомляє "Громадське".
 
Цей документ вносить зміни до календарного плану роботи парламенту. Зокрема у ньому прописано, що 1, 2 та 5-9 жовтня народні обранці працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). А наступне пленарне засідання відбудеться 20 жовтня.
 
Раніше глава Верховної Ради Дмитро Разумков попереджав, що парламент може піти на карантин через зростання кількості хворих на COVID-19 депутатів. За його словами, за останні кілька днів на COVID-19 захворіло до 10 людей як у сесійній залі, так і в Апараті Верховної Ради.
 
Вчора, 29 вересня, стало відомо, що на COVID-19 захворів п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Також зараження підтвердили у глави партії «Голос» Кіри Рудик та в депутата від «Слуги Народу» Жана Беленюка.

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30 09 2020 15:17
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