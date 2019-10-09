Рада проголосувала в першому читанні за скасування "правок Лозового"

Верховна Рада у вівторок, 10 вересня, проголосувала в першому читанні за скасування "правок Лозового", внесених 2017 року в Кримінальний процесуальний кодекс.

Відповідний законопроєкт №1009 за основу підтримали 297 депутатів.

"У 2012 році був прийнятий новий Кримінальний процесуальний кодекс, який має певні недоліки. За минулий час вносилися зміни, але зміни, які повинні були виправити системні недоліки, так і не були внесені. Крім того, у 2017 році були зроблені зміни в цей кодекс, так звані "правки Лозового", які не тільки не спростили, а й ускладнили процедуру досудового розслідування", - пояснив під час представлення законопроєкту нардеп Федір Веніславський.

Також законопроєкт вносить поправки в ст. 27 закону України про статус народного депутата, де прописано гарантії недоторканності парламентаріїв. Зокрема, знімається норма, яка забороняє без згоди Верховної Ради здійснювати обшук народного депутата, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, житлового і службового приміщень, а також втручатися в таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

Крім того, вносяться зміни в закон про радіочастотний ресурс, що надають НАБУ і ДБР право на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих і розшукових дій.

У законі про НАБУ будуть також уточнені адміністративні повноваження директора НАБУ, а також встановлені спеціальні положення для проведення конкурсу на зайняття посади негласних штатних співробітників НАБУ.

Також депутатам було запропоновано зміни, що стосуються спрощення досудового розслідування деяких категорій справ.

"Загалом ці зміни спрямовані на те, щоб удосконалити діяльність органів досудового слідства. Щоб прокурор під час завершення слідства і передачі справи на розгляд суду не зачитував в повному обсязі обвинувальний акт, що може тривати місяцями", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, "правки Лозового" набули чинності навесні 2018 року.